Переведення годинників 2026: коли Україна перейде на зимовий час

Люди гуляють в парку восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у жовтні 2026 року знову переведуть годинники на зимовий час. Стрілки потрібно буде перемістити на одну годину назад. Зміна часу може тимчасово вплинути на сон і звичний режим дня.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Коли Україна переходить на зимовий час у 2026 році

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. О 04:00 за київським часом годинники потрібно буде перевести на 03:00.

Отже, після переходу Україна повернеться на стандартний час UTC+2. Неділя триватиме на одну годину довше.

На більшості сучасних смартфонів, комп'ютерів та інших пристроїв час змінюється автоматично, якщо увімкнене автоматичне визначення часового поясу. Годинники та інші пристрої без автоматичної синхронізації потрібно буде перевести вручну.

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Чому Україна досі переходить на зимовий час

В Україні вже намагалися скасувати сезонне переведення годинників. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переходу на літній та зимовий час і встановлення єдиного київського часу UTC+2.

21 серпня 2024 року законопроєкт направили на підпис Президенту України. Водночас в офіційній картці документа Верховної Ради він досі має статус "Передано на підпис Президенту". Тому закон не набув чинності, а сезонне переведення годинників залишається чинним.

Таким чином, восени 2026 року Україна продовжує діяти за чинними правилами переходу між літнім і стандартним часом. Саме тому 25 жовтня годинники знову переведуть на одну годину назад.

Як перехід на зимовий час впливає на організм

Переведення годинників може тимчасово порушити звичний режим сну та неспання. У деяких людей після зміни часу можуть виникати сонливість, втома, складнощі із засинанням або пробудженням, а також погіршуватися концентрація.

Восени переведення годинників відбувається на одну годину назад, тому люди отримують додаткову годину сну в ніч переходу. Однак організму все одно може знадобитися певний час, щоб пристосуватися до нового режиму.

Як підготуватися до переходу на зимовий час

Підготувати організм до зміни часу можна поступово. Американська академія медицини сну рекомендує за кілька днів до переведення годинників поступово зміщувати час засинання та пробудження приблизно на 15–20 хвилин.

Також важливо напередодні та після переходу забезпечити собі достатню тривалість сну. Для дорослих рекомендовано спати щонайменше сім годин на добу.

Після переходу корисно отримувати природне світло вранці. Воно допомагає внутрішньому біологічному годиннику синхронізуватися з новим режимом дня.

Після переведення годинників вранці світатиме раніше, а ввечері темнішатиме раніше. Тривалість світлового дня при цьому не змінюється — змінюється лише час, на який припадають світанок і захід сонця за годинником.

Новини.LIVE інформували, що ранкове денне світло допомагає організму налаштуватися на початок нового дня та полегшити адаптацію щодо переведення годинників. Увечері рекомендують приглушувати освітлення і щонайменше за годину до сну відкладати смартфон, ноутбук та телевізор. Також перед сном варто уникати кофеїну, алкоголю та важкої їжі, а спальню — провітрювати.

Новини.LIVE також писали, що переведення годинників змінює лише офіційний час, але не впливає на рух Сонця та тривалість світлового дня. Через географічне розташування України світанок і захід Сонця в різних містах відбуваються у різний час. Найбільша різниця між сходом і заходом Сонця спостерігається між східними та західними регіонами країни.