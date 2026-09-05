Перехід на зимовий час: як мінімізувати ризики для здоров’я

Жінка з годинником. Фото: Magnific

У жовтні 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. Зміна стрілок може вплинути не лише на звичний розклад, а й на самопочуття та якість сну. Перехід відбудеться в ніч проти 25 жовтня. О 04:00 годинники потрібно буде перевести на годину назад — на 03:00. Таким чином, ніч стане довшою на одну годину.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що зміниться після переходу на зимовий час

Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших електронних пристроїв змінять час автоматично. Водночас механічні годинники та частину старої електроніки доведеться налаштувати вручну.

Для організму зміна часу може стати причиною тимчасового порушення звичного режиму. Людина може відчувати сонливість, втому, зниження концентрації або труднощі із засинанням. Особливо це помітно у тих, хто важко адаптується до змін графіка.

Щоб мінімізувати вплив переходу на здоров’я, за кілька днів до зміни часу можна поступово коригувати режим сну — раніше лягати та прокидатися. Так організму буде легше адаптуватися до нового розпорядку.

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Після переходу ранок стане світлішим раніше, а темніти ввечері почне швидше. Тож зміна часу вплине і на повсякденний ритм людей.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який передбачав відмову від сезонного переведення годинників. Однак він не набув чинності, тому у 2026 році Україна продовжить переходити між літнім і зимовим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні очікується тепла погода — середня температура може бути на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас синоптики не виключають дощів, гроз і короткочасних похолодань.

Як повідомляли Новини.LIVE, осінь в Україні може бути нестабільною через різкі зміни погодних умов. Синоптики прогнозують чергування періодів сухого тепла з різкими похолоданнями та небезпечними погодними явищами.