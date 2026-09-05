Переход на зимнее время: как свести к минимуму риски для здоровья

Женщина с часами. Фото: Magnific

В октябре 2026 года Украина вновь перейдет на зимнее время. Перевод часов может повлиять не только на привычный распорядок дня, но и на самочувствие и качество сна. Переход состоится в ночь на 25 октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на час назад — на 03:00. Таким образом, ночь станет длиннее на один час.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что изменится после перехода на зимнее время

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств переведут время автоматически. В то же время механические часы и часть старой электроники придется настроить вручную.

Для организма смена времени может стать причиной временного нарушения привычного режима. Человек может испытывать сонливость, усталость, снижение концентрации или трудности с засыпанием. Особенно это заметно у тех, кто с трудом адаптируется к изменениям графика.

Чтобы минимизировать влияние перехода на здоровье, за несколько дней до смены времени можно постепенно корректировать режим сна — раньше ложиться и просыпаться. Так организму будет легче адаптироваться к новому распорядку.

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После перехода утром станет светлее раньше, а темнеть вечером начнёт быстрее. Поэтому смена времени повлияет и на повседневный ритм жизни людей.

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривал отказ от сезонного перевода часов. Однако он не вступил в силу, поэтому в 2026 году Украина продолжит переходить между летним и зимним временем.

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