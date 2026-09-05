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Переход на зимнее время: как минимизировать риски для здоровья

Ua ru
5 сентября 2026 22:41
Переход на зимнее время: как свести к минимуму риски для здоровья
Женщина с часами. Фото: Magnific

В октябре 2026 года Украина вновь перейдет на зимнее время. Перевод часов может повлиять не только на привычный распорядок дня, но и на самочувствие и качество сна. Переход состоится в ночь на 25 октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на час назад — на 03:00. Таким образом, ночь станет длиннее на один час.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что изменится после перехода на зимнее время

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других электронных устройств переведут время автоматически. В то же время механические часы и часть старой электроники придется настроить вручную.

Для организма смена времени может стать причиной временного нарушения привычного режима. Человек может испытывать сонливость, усталость, снижение концентрации или трудности с засыпанием. Особенно это заметно у тех, кто с трудом адаптируется к изменениям графика.

Чтобы минимизировать влияние перехода на здоровье, за несколько дней до смены времени можно постепенно корректировать режим сна — раньше ложиться и просыпаться. Так организму будет легче адаптироваться к новому распорядку.

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После перехода утром станет светлее раньше, а темнеть вечером начнёт быстрее. Поэтому смена времени повлияет и на повседневный ритм жизни людей.

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривал отказ от сезонного перевода часов. Однако он не вступил в силу, поэтому в 2026 году Украина продолжит переходить между летним и зимним временем.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине ожидается теплая погода — средняя температура может быть на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Как сообщали Новини.LIVE, осень в Украине может быть нестабильной из-за резких изменений погодных условий. Синоптики прогнозируют чередование периодов сухой жары с резкими похолоданиями и опасными погодными явлениями.

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Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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