Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Затянувшееся бабье лето: прогноз погоды в Украине в сентябре

Затянувшееся бабье лето: прогноз погоды в Украине в сентябре

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 14:33
Прогноз на вересень: в Україні очікують теплу погоду
Женщины устроили фотосессию в парке. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине может сохраниться тёплая погода, а средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.

Об этом сообщает Copernicus Climate Change Service (C3S), информирует Новини.LIVE.

Реклама

Какой будет погода в сентябре

По данным сезонных моделей NOAA, ECMWF и Copernicus, для Украины и в целом Восточной Европы сохраняется тенденция к температурам выше средних многолетних значений.

Поэтому резкого перехода от летней жары к прохладной осени в начале сентября не ожидается. Погода может оставаться комфортной в течение значительной части месяца.

Затяжне бабине літо: прогноз погоди в Україні у вересні - фото 1
Карта температурных аномалий. Фото: C3S

В то же время сезонный прогноз показывает общую тенденцию на месяц, а не погоду на конкретные дни. Поэтому теплые периоды могут сменяться прохождением атмосферных фронтов, осадками, грозами и кратковременным понижением температуры.

Читайте также:

Будет ли сентябрь сухим

С прогнозом количества осадков ситуация менее определённая. Сезонные модели не позволяют с высокой точностью предсказать, сколько именно дождей выпадет в отдельных областях.

В то же время отдельные прогнозы указывают на возможность преимущественно сухой погоды в начале сентября. Длительные периоды без осадков могут усугубить дефицит влаги в почве, особенно в регионах, где дождей не хватает еще с конца лета. Не исключаются и локальные сильные ливни и грозы.

Задержится ли летняя теплота

По предварительным расчетам, тёплая погода может сохраняться в течение значительной части сентября и даже перейти на начало октября. Таким образом, период, который традиционно называют бабьим летом, в этом году может быть более продолжительным.

Затяжне бабине літо: прогноз погоди в Україні у вересні - фото 2
Температурный прогноз погоды. Фото: C3S

В то же время более точный прогноз погоды на отдельные дни и регионы появится ближе к началу осени. Сезонные расчеты будут еще обновляться, поэтому показатели температуры и осадков могут измениться.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно циклон "Приска" оставил без электричества почти миллион домов в четырёх странах. Мощная непогода вызвала перебои с электроснабжением, а местные службы работали над ликвидацией последствий стихии.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что осенью в Украине могут наблюдаться резкие изменения погодных условий. По данным Всемирной метеорологической организации, страну могут накрывать густые туманы, а длительные сухие и тёплые периоды будут создавать риск дефицита влаги в почве.

погода сентябрь прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации