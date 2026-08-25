Прогноз на вересень: в Україні очікують теплу погоду

Женщины устроили фотосессию в парке. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине может сохраниться тёплая погода, а средняя температура воздуха, как ожидается, будет примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.

Об этом сообщает Copernicus Climate Change Service (C3S), информирует Новини.LIVE.

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Какой будет погода в сентябре

По данным сезонных моделей NOAA, ECMWF и Copernicus, для Украины и в целом Восточной Европы сохраняется тенденция к температурам выше средних многолетних значений.

Поэтому резкого перехода от летней жары к прохладной осени в начале сентября не ожидается. Погода может оставаться комфортной в течение значительной части месяца.

Карта температурных аномалий. Фото: C3S

В то же время сезонный прогноз показывает общую тенденцию на месяц, а не погоду на конкретные дни. Поэтому теплые периоды могут сменяться прохождением атмосферных фронтов, осадками, грозами и кратковременным понижением температуры.

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Будет ли сентябрь сухим

С прогнозом количества осадков ситуация менее определённая. Сезонные модели не позволяют с высокой точностью предсказать, сколько именно дождей выпадет в отдельных областях.

В то же время отдельные прогнозы указывают на возможность преимущественно сухой погоды в начале сентября. Длительные периоды без осадков могут усугубить дефицит влаги в почве, особенно в регионах, где дождей не хватает еще с конца лета. Не исключаются и локальные сильные ливни и грозы.

Задержится ли летняя теплота

По предварительным расчетам, тёплая погода может сохраняться в течение значительной части сентября и даже перейти на начало октября. Таким образом, период, который традиционно называют бабьим летом, в этом году может быть более продолжительным.

Температурный прогноз погоды. Фото: C3S

В то же время более точный прогноз погоды на отдельные дни и регионы появится ближе к началу осени. Сезонные расчеты будут еще обновляться, поэтому показатели температуры и осадков могут измениться.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно циклон "Приска" оставил без электричества почти миллион домов в четырёх странах. Мощная непогода вызвала перебои с электроснабжением, а местные службы работали над ликвидацией последствий стихии.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что осенью в Украине могут наблюдаться резкие изменения погодных условий. По данным Всемирной метеорологической организации, страну могут накрывать густые туманы, а длительные сухие и тёплые периоды будут создавать риск дефицита влаги в почве.