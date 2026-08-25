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Головна Новини дня Затяжне бабине літо: прогноз погоди в Україні у вересні

Затяжне бабине літо: прогноз погоди в Україні у вересні

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 14:33
Прогноз на вересень: в Україні очікують теплу погоду
Жінки влаштували фотосесію в парку. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.

Про це повідомляє Copernicus Climate Change Service (C3S), інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода у вересні

За даними сезонних моделей NOAA, ECMWF та Copernicus, для України та загалом Східної Європи зберігається тенденція до температури вище середніх багаторічних значень.

Тому різкого переходу від літнього тепла до прохолодної осені на початку вересня не очікується. Погода може залишатися комфортною протягом значної частини місяця.

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Карта температурних аномалій. Фото: C3S

Водночас сезонний прогноз показує загальну тенденцію на місяць, а не погоду на конкретні дні. Тож теплі періоди можуть змінюватися проходженням атмосферних фронтів, опадами, грозами та короткочасним зниженням температури.

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Чи буде вересень сухим

З прогнозом кількості опадів ситуація менш визначена. Сезонні моделі не дозволяють із високою точністю передбачити, скільки саме дощів випаде в окремих областях.

Водночас окремі прогнози вказують на можливість переважно сухої погоди на початку вересня. Тривалі періоди без опадів можуть посилити дефіцит вологи в ґрунті, особливо в регіонах, де дощів недостатньо ще з кінця літа. Не виключають й локальних сильних злив і гроз.

Чи затримається літнє тепло

За попередніми розрахунками, тепла погода може зберігатися протягом значної частини вересня і навіть перейти на початок жовтня. Таким чином, період, який традиційно називають бабиним літом, цього року може бути тривалішим.

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Температурний прогноз погоди. Фото: C3S

Водночас точніший прогноз погоди на окремі дні та регіони з’явиться ближче до початку осені. Сезонні розрахунки ще оновлюватимуться, тому показники температури й опадів можуть змінитися.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно циклон Приска знеструмив майже мільйон будинків у чотирьох країнах. Потужна негода спричинила перебої з електропостачанням, а місцеві служби працювали над ліквідацією наслідків стихії.

Також Новини.LIVE писали, що восени в Україні можуть спостерігатися різкі зміни погодних умов. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, країну можуть накривати густі тумани, а тривалі сухі й теплі періоди створюватимуть ризик дефіциту вологи в ґрунті.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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