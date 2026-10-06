Перехід на зимовий час у 2026 році: чому годинники переводять у неділю

Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у жовтні традиційно відбудеться перехід на зимовий час. Цього року годинники потрібно буде перевести в ніч із 24 на 25 жовтня. У цьому матеріалі розповідаємо, чому для зміни часу обрали саме неділю, як це пов’язано з роботою транспорту та систем і коли саме переводити стрілки.

Про це пише Новини.LIVE.

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Коли в Україні переводять годинники

Порядок обчислення часу в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року. Вона передбачає сезонне переведення годинників двічі на рік.

Зокрема, в останню неділю березня о 03:00 годинники переводять на одну годину вперед, а в останню неділю жовтня о 04:00 — на одну годину назад.

Тож, у 2026 році перехід на зимовий час відбудеться в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. Стрілки необхідно буде перевести на одну годину назад.

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Чому переведення годинників відбувається в неділю

Однією з причин вибору неділі є те, що це вихідний день для більшості людей. У разі зміни часу вночі громадяни мають додатковий день, щоб адаптуватися до нового режиму до початку робочого тижня.

Під час переходу на зимовий час люди також фактично отримують додаткову годину сну.

Ще один фактор — робота транспорту. У вихідні пасажирський трафік зазвичай нижчий, тому перевізникам простіше скоригувати розклади та електронні системи з мінімальними незручностями для пасажирів.

Як це впливає на транспорт і системи

Зміна часу потребує синхронізації розкладів міжнародного залізничного та автобусного сполучення. У мирний час аналогічні коригування стосувалися й авіарейсів.

Ніч із суботи на неділю також зручна для підприємств із безперервним циклом роботи. Зміна тривалості нічної зміни на одну годину в цей період простіше компенсується в робочому графіку.

Крім того, вихідні використовують для технічного налаштування фінансових, банківських та ІТ-систем. Це дозволяє синхронізувати внутрішній час пристроїв і програм із меншим ризиком порушення роботи сервісів.

Що потрібно зробити 25 жовтня

Більшість сучасних смартфонів, комп’ютерів та інших пристроїв із підключенням до інтернету можуть автоматично перейти на зимовий час.

Механічні годинники та пристрої без автоматичної синхронізації потрібно буде перевести вручну — на одну годину назад.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що до нового графіка адаптацію можна почати приблизно за тиждень до переведення годинників. Для цього рекомендують поступово коригувати режим сну — зміщувати час відходу до сну на 15–20 хвилин, а разом із ним за потреби змінювати час підйому та прийомів їжі.

Також Новини.LIVE писали, що перехід на зимовий час потенційно може вплинути на вечірнє споживання електроенергії та дещо зменшити пікове навантаження на енергосистему. Водночас ситуація в українській енергетиці значно більше залежить від стану пошкоджених генеруючих об'єктів і доступності маневрових потужностей.