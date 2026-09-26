Перехід на зимовий час: вплив переведення годинників на енергетику

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Перехід України на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на енергосистему та потенційну потребу в обмеженнях споживання. Водночас експерти зазначають, що головною проблемою української енергетики залишаються пошкоджені генеруючі потужності та дефіцит маневрової генерації.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів", експерт з питань енергетики Сергій Дяченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як переведення годинників впливає на енергосистему

Як відомо, Україна має перейти на зимовий час у ніч із суботи на неділю — із 24 на 25 жовтня. Переведення годинників на зимовий час узгоджує активну частину дня зі світловим днем: вранці стає світліше, а ввечері — темнішає раніше. Зміна часу також може впливати на попит на електроенергію, однак офіційних даних про економію немає. Деякі експерти оцінюють її приблизно у 2%.

Сергій Дяченко наголосив, що для енергетики перехід на зимовий час загалом має позитивний ефект, оскільки дає змогу краще узгодити споживання електроенергії зі світловим днем. Найбільше значення має не загальний обсяг спожитої електроенергії, а пікові навантаження. Саме в ці години енергосистемі складніше забезпечувати необхідний рівень потужності.

"Перехід на зимовий час може дещо пом’якшити саме вечірній пік, оскільки світловий день краще узгоджується з режимом споживання", — зазначив Сергій Дяченко.

Читайте також:

Водночас зміна часу має і негативний аспект. Зокрема, транспорт необхідно переводити на нові графіки руху, що може потребувати додаткових витрат.

Чи можуть скоротитися відключення світла

Наразі планових відключень електроенергії немає. Однак, за словами експерта, якщо взимку виникне дефіцит потужності, більш раціональний розподіл споживання може зменшити потребу в потенційних обмеженнях. Значну роль у роботі української енергосистеми відіграють атомні електростанції. За оцінкою Дяченка, у різні періоди вони виробляють 50–70% електроенергії, яку споживає Україна.

Водночас проблемою залишається можливість швидко регулювати потужність у години пікового споживання.

Що може ускладнити ситуацію взимку

Голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів" повідомляє, що українська енергосистема зберігає стійкість після масштабних атак, однак значна частина теплової та гідроенергетичної генерації пошкоджена. Через це виникають проблеми з маневровими потужностями, які необхідні для покриття пікового навантаження.

"Україна поступово відновлює пошкоджені потужності та розвиває розподілену генерацію - невеликі електростанції, зокрема відновлювані та традиційні. Водночас така генерація не завжди може повноцінно замінити потужності, необхідні для регулювання навантаження", — сказав він.

Додатковим ризиком залишаються нові масовані російські атаки. Дяченко зазначив, що в разі таких ударів невеликі електростанції також можуть стати цілями.

"Розподілена генерація не дуже пристосована для регулювання, тому з цим у нас будуть проблеми. І відключення, якщо будуть, вони якраз будуть у пікові години", — сказав експерт з питань енергетики.

Також Новини.LIVE писали, як мінімізувати ризики для здоров'я під час переведення годинників на зимовий час. Адже у цей період можливі сонливість, втома, проблеми з концентрацією та труднощі із засинанням, особливо у людей, яким складніше адаптуватися до зміни графіка.

Новини.LIVE інформували, що багатьох українців уже турбує, якою буде майбутня зима 2026–2027 років. За прогнозами, в Європі вона може виявитися теплішою за кліматичну норму, водночас в Україні можливі короткочасні періоди похолодання та снігопади.