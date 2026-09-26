Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переход на зимнее время: влияние на энергетику

Переход на зимнее время: влияние на энергетику

Ua ru
26 сентября 2026 09:35
Переход на зимнее время: влияние перевода часов на энергетику
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Переход Украины на зимнее время может несколько снизить вечернюю пиковую нагрузку на энергосистему и потенциальную необходимость в ограничениях потребления. В то же время эксперты отмечают, что главной проблемой украинской энергетики остаются поврежденные генерирующие мощности и дефицит маневровой генерации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как переход на зимнее время влияет на энергосистему

Как известно, Украина должна перейти на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье — с 24 на 25 октября. Переход на зимнее время согласует активную часть дня со световым днем: утром становится светлее, а вечером — темнеет раньше. Смена времени также может влиять на спрос на электроэнергию, однако официальных данных об экономии нет. Некоторые эксперты оценивают ее примерно в 2%.

Сергей Дяченко подчеркнул, что для энергетики переход на зимнее время в целом имеет положительный эффект, поскольку позволяет лучше согласовать потребление электроэнергии со световым днем. Наибольшее значение имеет не общий объем потребленной электроэнергии, а пиковые нагрузки. Именно в эти часы энергосистеме сложнее обеспечивать необходимый уровень мощности.

"Переход на зимнее время может несколько сгладить именно вечерний пик, поскольку световой день лучше согласуется с режимом потребления", — отметил Сергей Дяченко.

Читайте также:

В то же время смена времени имеет и отрицательный аспект. В частности, транспорт необходимо переводить на новые графики движения, что может потребовать дополнительных затрат.

Могут ли сократиться отключения света

В настоящее время плановых отключений электроэнергии нет. Однако, по словам эксперта, если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления может уменьшить необходимость в потенциальных ограничениях. Значительную роль в работе украинской энергосистемы играют атомные электростанции. По оценке Дяченко, в разные периоды они производят 50–70% электроэнергии, потребляемой Украиной.

В то же время проблемой остается возможность быстро регулировать мощность в часы пикового потребления.

Что может осложнить ситуацию зимой

Председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов" сообщает, что украинская энергосистема сохраняет устойчивость после масштабных атак, однако значительная часть тепловой и гидроэнергетической генерации повреждена. Из-за этого возникают проблемы с маневренными мощностями, необходимыми для покрытия пиковой нагрузки.

"Украина постепенно восстанавливает поврежденные мощности и развивает распределенную генерацию — небольшие электростанции, в частности возобновляемые и традиционные. В то же время такая генерация не всегда может полноценно заменить мощности, необходимые для регулирования нагрузки", — сказал он.

Дополнительным риском остаются новые массированные российские атаки. Дяченко отметил, что в случае таких ударов небольшие электростанции также могут стать целями.

"Распределенная генерация не очень подходит для регулирования, поэтому с этим у нас будут проблемы. А отключения, если они будут, то как раз придутся на часы пиковой нагрузки", — сказал эксперт по вопросам энергетики.

Также Новини.LIVE писали о том, как минимизировать риски для здоровья при переходе на зимнее время. Ведь в этот период возможны сонливость, усталость, проблемы с концентрацией и трудности с засыпанием, особенно у людей, которым сложнее адаптироваться к изменению графика.

Новини.LIVE сообщали, что многих украинцев уже беспокоит, какой будет предстоящая зима 2026–2027 годов. По прогнозам, в Европе она может оказаться теплее климатической нормы, в то же время в Украине возможны кратковременные периоды похолодания и снегопады.

электроэнергия зима перевод часов зимнее время время
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации