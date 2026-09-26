Переход на зимнее время: влияние перевода часов на энергетику

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Переход Украины на зимнее время может несколько снизить вечернюю пиковую нагрузку на энергосистему и потенциальную необходимость в ограничениях потребления. В то же время эксперты отмечают, что главной проблемой украинской энергетики остаются поврежденные генерирующие мощности и дефицит маневровой генерации.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко, передает Новини.LIVE.

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Как переход на зимнее время влияет на энергосистему

Как известно, Украина должна перейти на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье — с 24 на 25 октября. Переход на зимнее время согласует активную часть дня со световым днем: утром становится светлее, а вечером — темнеет раньше. Смена времени также может влиять на спрос на электроэнергию, однако официальных данных об экономии нет. Некоторые эксперты оценивают ее примерно в 2%.

Сергей Дяченко подчеркнул, что для энергетики переход на зимнее время в целом имеет положительный эффект, поскольку позволяет лучше согласовать потребление электроэнергии со световым днем. Наибольшее значение имеет не общий объем потребленной электроэнергии, а пиковые нагрузки. Именно в эти часы энергосистеме сложнее обеспечивать необходимый уровень мощности.

"Переход на зимнее время может несколько сгладить именно вечерний пик, поскольку световой день лучше согласуется с режимом потребления", — отметил Сергей Дяченко.

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В то же время смена времени имеет и отрицательный аспект. В частности, транспорт необходимо переводить на новые графики движения, что может потребовать дополнительных затрат.

Могут ли сократиться отключения света

В настоящее время плановых отключений электроэнергии нет. Однако, по словам эксперта, если зимой возникнет дефицит мощности, более рациональное распределение потребления может уменьшить необходимость в потенциальных ограничениях. Значительную роль в работе украинской энергосистемы играют атомные электростанции. По оценке Дяченко, в разные периоды они производят 50–70% электроэнергии, потребляемой Украиной.

В то же время проблемой остается возможность быстро регулировать мощность в часы пикового потребления.

Что может осложнить ситуацию зимой

Председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов" сообщает, что украинская энергосистема сохраняет устойчивость после масштабных атак, однако значительная часть тепловой и гидроэнергетической генерации повреждена. Из-за этого возникают проблемы с маневренными мощностями, необходимыми для покрытия пиковой нагрузки.

"Украина постепенно восстанавливает поврежденные мощности и развивает распределенную генерацию — небольшие электростанции, в частности возобновляемые и традиционные. В то же время такая генерация не всегда может полноценно заменить мощности, необходимые для регулирования нагрузки", — сказал он.

Дополнительным риском остаются новые массированные российские атаки. Дяченко отметил, что в случае таких ударов небольшие электростанции также могут стать целями.

"Распределенная генерация не очень подходит для регулирования, поэтому с этим у нас будут проблемы. А отключения, если они будут, то как раз придутся на часы пиковой нагрузки", — сказал эксперт по вопросам энергетики.

Также Новини.LIVE писали о том, как минимизировать риски для здоровья при переходе на зимнее время. Ведь в этот период возможны сонливость, усталость, проблемы с концентрацией и трудности с засыпанием, особенно у людей, которым сложнее адаптироваться к изменению графика.

Новини.LIVE сообщали, что многих украинцев уже беспокоит, какой будет предстоящая зима 2026–2027 годов. По прогнозам, в Европе она может оказаться теплее климатической нормы, в то же время в Украине возможны кратковременные периоды похолодания и снегопады.