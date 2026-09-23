Зима 2026–2027 в Украине: прогноз погоды на три месяца

Люди выходят из метро зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Зима 2026–2027 годов в Европе может оказаться теплее климатической нормы. В Украине при этом возможны кратковременные похолодания и снегопады. Наиболее вероятным периодом похолоданий может стать январь, тогда как декабрь и февраль прогнозируются более мягкими.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Climate Impact Company.

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Почему зима может быть теплой

По оценке специалистов Climate Impact Company, одним из главных факторов будущей погоды может стать аномально теплая поверхность морей вокруг Европы и в Северной Атлантике. Вода, накопившая значительное количество тепла, способна влиять на атмосферную циркуляцию и поддерживать более высокие температуры в холодное время года.

Еще одним фактором называют Эль-Ниньо — климатическое явление, во время которого температура поверхностных вод в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становится выше обычной.

Его влияние на европейскую погоду не является прямым, однако связанные с ним изменения атмосферной циркуляции могут сказываться на погоде далеко за пределами Тихого океана. Согласно прогнозу, эти факторы могут способствовать преимущественно мягкому температурному режиму в Европе и снижать вероятность длительных вторжений холодного арктического воздуха.

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Ноябрь: тепло и больше осадков

Еще до начала календарной зимы в Европе могут установиться температуры, превышающие многолетние значения. Особенно заметная теплота прогнозируется в юго-восточной части континента.

В то же время в центральных и восточных регионах ожидается активная атмосферная циркуляция, которая может принести больше осадков.

Для Украины это может означать более мягкий переход от осени к зиме. В то же время конкретные погодные условия будут зависеть от развития атмосферных процессов непосредственно в регионе.

Декабрь: необычно мягкое начало зимы

Декабрь 2026 года может стать одним из самых теплых периодов сезона. По предварительной оценке, в Восточной Европе может наблюдаться особенно сильная положительная температурная аномалия.

Южная часть континента при этом может оказаться в более сухой и умеренной погодной зоне.

Для Украины такой сценарий означает повышенную вероятность относительно мягкого начала зимы. Однако даже при высокой средней температуре нельзя полностью исключать кратковременные похолодания.

Январь: возможны морозы и снег

Январь может стать главным зимним месяцем с точки зрения похолоданий. В этот период атмосферная циркуляция может создать условия для поступления холодного воздуха в Восточную и Центральную Европу.

В отдельных регионах это может сопровождаться морозами и снегопадами. Для Украины вероятность настоящих зимних явлений в январе может быть выше, чем в декабре или феврале.

Февраль: возвращение тепла

К концу зимы тенденция к повышенным температурам может вернуться. В феврале на большей части Европы ожидается температура выше климатической нормы.

В низменных районах осадки чаще могут выпадать в виде дождя или мокрого снега. В то же время более устойчивый снежный покров с большей вероятностью сохранится в горах, где температура будет оставаться достаточно низкой.

Где наиболее вероятно выпадение снега

Несмотря на прогноз теплой зимы, говорить о полном отсутствии снега нельзя. Наиболее устойчивый снежный покров, скорее всего, сохранится в северных районах Европы и горных регионах.

В Центральной и Южной Европе ситуация со снегом будет в гораздо большей степени зависеть от кратковременных похолоданий и высоты над уровнем моря. В низменных районах при повышенной температуре снег может чаще сменяться дождем или мокрым снегом, а уже выпавший покров — быстро таять.

В Украине ситуация также может быть неоднородной. Периоды снега могут сменяться оттепелями, особенно при относительно высокой температуре воздуха.

Насколько точен прогноз для Украины

Сезонный прогноз для Европы не является точным прогнозом погоды непосредственно для Украины. Он показывает общий характер атмосферных процессов, но не позволяет заранее определить температуру в Киеве, Львове, Одессе или других городах на конкретные дни.

При реализации описанного сценария Украина может столкнуться с чередованием мягких периодов и кратковременных волн холода.

Новини.LIVE сообщали, что в Украине в течение недели с 21 по 27 сентября 2026 года ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и похолоданием в середине недели. 23–24 сентября активный циклон принесет сильные осадки и усиление ветра, местами с порывами до 17–22 м/с. На выходных погода постепенно стабилизируется, а температура воздуха повысится до +21…+26 °С.

Новини.LIVE также сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине температура воздуха может быть на 1,5–2 °С выше климатической нормы. Теплая погода может сохраняться в течение большей части месяца и перейти в начало октября, однако возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. Сезонные прогнозы пока не позволяют точно определить количество осадков в разных регионах.