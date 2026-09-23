Зима 2026–2027 в Україні: прогноз погоди на три місяці

Люди виходять з метро взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Зима 2026–2027 років у Європі може бути теплішою за кліматичну норму. В Україні водночас можливі короткочасні хвилі холоду та снігопади. Найбільш імовірним періодом похолодань може стати січень, тоді як грудень і лютий прогнозуються м’якшими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Climate Impact Company.

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Чому зима може бути теплою

За оцінкою фахівців Climate Impact Company, одним із головних факторів майбутньої погоди може стати аномально тепла поверхня морів навколо Європи та в Північній Атлантиці. Вода, яка накопичила значну кількість тепла, здатна впливати на атмосферну циркуляцію та підтримувати вищі температури в холодну пору року.

Ще одним фактором називають Ель-Ніньо — кліматичне явище, під час якого температура поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану стає вищою за звичайну.

Його вплив на європейську погоду не є прямим, однак пов’язані з ним зміни атмосферної циркуляції можуть позначатися на погоді далеко за межами Тихого океану. За прогнозом, ці фактори можуть сприяти переважно м’якому температурному режиму в Європі та зменшувати ймовірність тривалих вторгнень холодного арктичного повітря.

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Листопад: тепло і більше опадів

Ще до початку календарної зими в Європі можуть встановитися температури, вищі за багаторічні значення. Особливо помітне тепло прогнозується у південно-східній частині континенту.

Водночас у центральних та східних регіонах очікується активна атмосферна циркуляція, яка може принести більше опадів.

Для України це може означати м’якший перехід від осені до зими. Водночас конкретні погодні умови залежатимуть від розвитку атмосферних процесів безпосередньо в регіоні.

Грудень: незвично м’який початок зими

Грудень 2026 року може стати одним із найтепліших періодів сезону. За попередньою оцінкою, у Східній Європі може спостерігатися особливо сильна позитивна температурна аномалія.

Південна частина континенту водночас може опинитися в більш сухій та помірній погодній зоні.

Для України такий сценарій означає підвищену ймовірність відносно м’якого початку зими. Однак навіть за високої середньої температури не можна повністю виключати короткочасні похолодання.

Січень: можливі морози та сніг

Січень може стати головним зимовим місяцем з точки зору похолодань. У цей період атмосферна циркуляція може створити умови для надходження холодного повітря до Східної та Центральної Європи.

В окремих регіонах це може супроводжуватися морозами та снігопадами. Для України ймовірність справжніх зимових епізодів у січні може бути вищою, ніж у грудні чи лютому.

Лютий: повернення тепла

До кінця зими тенденція до підвищених температур може повернутися. У лютому на більшій частині Європи очікується температура вище кліматичної норми.

У низинних районах опади частіше можуть випадати у вигляді дощу або мокрого снігу. Водночас стійкіший сніговий покрив із більшою ймовірністю збережеться в горах, де температура залишатиметься досить низькою.

Де найімовірніше буде сніг

Попри прогноз теплої зими, говорити про повну відсутність снігу не можна. Найбільш стійкий сніговий покрив, найімовірніше, збережеться у північних районах Європи та гірських регіонах.

У Центральній та Південній Європі ситуація зі снігом значно сильніше залежатиме від короткочасних похолодань і висоти над рівнем моря. У низинних районах за підвищеного температурного фону сніг може частіше змінюватися дощем або мокрим снігом, а вже випалий покрив — швидко танути.

В Україні ситуація також може бути неоднорідною. Періоди снігу можуть змінюватися відлигами, особливо за відносно високої температури повітря.

Наскільки точний прогноз для України

Сезонний прогноз для Європи не є точним прогнозом погоди безпосередньо для України. Він показує загальний характер атмосферних процесів, але не дозволяє заздалегідь визначити температуру в Києві, Львові, Одесі чи інших містах на конкретні дні.

За реалізації описаного сценарію Україна може зіткнутися з чергуванням м’яких періодів і короткочасних хвиль холоду.

Новини.LIVE інформували, що в Україні протягом тижня 21–27 вересня 2026 року очікується нестійка погода з дощами, грозами та похолоданням у середині тижня. 23–24 вересня активний циклон принесе сильні опади та посилення вітру, місцями з поривами до 17–22 м/с. На вихідних погода поступово стабілізується, а температура повітря підвищиться до +21…+26 °С.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року в Україні температура повітря може бути на 1,5–2 °С вищою за кліматичну норму. Тепла погода може зберігатися протягом більшої частини місяця та перейти на початок жовтня, однак можливі дощі, грози й короткочасні похолодання. Сезонні прогнози поки не дають змоги точно визначити кількість опадів у різних регіонах.