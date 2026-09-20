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Головна Новини дня Дощі, грози та похолодання: погода в Україні на тиждень

Дощі, грози та похолодання: погода в Україні на тиждень

Ua ru
20 вересня 2026 23:57
Прогноз погоди в Україні на тиждень: 21–27 вересня
Люди гуляють восени під час прохолодної погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні наступного тижня очікується нестійка та дощова погода. У середині тижня активний південний циклон принесе сильні опади, грози та посилення вітру. На вихідних погода стане більш стабільною, а температура повітря підвищиться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз від Meteoprog.

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Погода на тиждень
Карта температур/Meteoprog

Погода в Україні 21 вересня

У понеділок, 21 вересня, вночі у західних областях пройдуть дощі. Вдень опади очікуються також у північних, північно-східних та місцями центральних областях, подекуди можливі грози.

У південній та південно-східній частинах країни істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південним, на Правобережжі — із переходом на західний, 5–10 м/с, під час гроз можливі пориви.

Вночі температура повітря становитиме +13…+18 °С. Вдень у центральних, східних та південних областях очікується +22…+27 °С, у західних та північних — +14…+20 °С.

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Прогноз погоди на 22 вересня

У вівторок, 22 вересня, вночі невеликі дощі місцями пройдуть у північних та західних областях, а також у Криму. Вдень дощі, подекуди з грозами, очікуються на Правобережжі та Кримському півострові.

На решті території істотних опадів не прогнозують. Вітер західний та північно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень — +14…+19 °С, у південно-східних областях — +16…+21 °С.

Якою буде погода 23 вересня

У середу, 23 вересня, під впливом активного південного циклону з Чорного моря у південних, центральних, північних та північно-східних областях очікуються сильні дощі, місцями з грозами. У західних областях прогнозують переважно невеликі дощі.

Вітер буде північним та північно-західним, а у східній частині — південно-східним, 7–12 м/с. Вдень місцями можливі пориви 17–22 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, вдень — +12…+17 °С, на крайньому сході — до +20 °С.

Погода в Україні 24 вересня

У четвер, 24 вересня, вночі значні, місцями сильні дощі пройдуть у північній частині країни. В інших регіонах місцями очікується невеликий дощ.

Вдень у північних областях збережеться дощова погода, на решті території пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди можлива гроза. Вітер західний та північно-західний, 7–12 м/с, місцями, крім південних регіонів, пориви 17–22 м/с.

Вночі температура становитиме +6…+11 °С, вдень — +12…+17 °С. У північно-західних областях протягом доби буде близько +10 °С.

Погода в Україні 25 вересня

У п'ятницю, 25 вересня, помірні дощі очікуються у північних та західних областях. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вітер буде південно-західним, 7–12 м/с. Вночі температура повітря становитиме +6…+11 °С, вдень — +17…+22 °С, у західних областях — +8…+13 °С.

Погода в Україні 26 вересня

У суботу, 26 вересня, дощова та холодна погода збережеться у західних областях. На решті території під впливом виступу антициклону прогнозують мінливу хмарність без опадів.

У західних областях вітер буде західним, 3–8 м/с, на решті території — південно-східним, 5–10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +8…+13 °С, вдень — +18…+23 °С, у західній частині — +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 27 вересня

У неділю, 27 вересня, у західних та північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України опадів не прогнозують.

Вночі вітер буде змінного напрямку, 3–8 м/с, вдень — південний та південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14 °С. Вдень повітря прогріється до +21…+26 °С, у північних та західних областях — до +14…+19 °С.

Наприкінці тижня більш стійкий характер погоди буде пов'язаний із розвитком антициклону над Східною Європою.

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберігатися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, тепла погода може затриматися навіть до початку жовтня.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року потужних і тривалих магнітних бур не очікується, однак можливі слабкі та помірні геомагнітні збурення. Слабкий сплеск очікується 25–28 вересня. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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