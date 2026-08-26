Магнітні бурі у вересні 2026 року: календар з прогнозом на місяць

Погіршення самопочуття. Фото: Mafnific

Вересень 2026 року пройде без потужних магнітних бур. Очікуються лише кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. У дні сонячної активності медики радять метеочутливим людям більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на дані NOAA.

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Магнітні бурі у вересні 2026 року

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA зазначають, що вересень 2026 року мине без екстремальних і тривалих ударів магнітних бур. Водночас динамічна діяльність Сонця цілком може спричинити серію локальних геомагнітних збурень, через що довгострокові графіки залишаються орієнтовними та можуть уточнюватися:

1–3 вересня — буде період цілковитого геомагнітного штилю. Магнітосфера перебуватиме у стабільному стані.

4–5 вересня — почнеться перша хвиля незначних геомагнітних збурень. Спалахи невисокої інтенсивності можуть спровокувати легке погіршення самопочуття, сонливість та незвичну швидку втомлюваність.

10–12 вересня — ключовий період підвищеної активності Сонця впродовж місяця. Збурення досягнуть межі помірної бурі, тому метеочутливим людям варто очікувати помітного впливу космічної погоди на свій фізичний стан.

25–28 вересня — затяжний, проте слабкий сплеск геомагнітних коливань наприкінці місяця. Хвиля магнітних бур триватиме кілька діб поспіль, але не вийде за межі низьких показників інтенсивності.

Що робити під час магнітних бур при поганому самопочутті

Медики наголошують: щоб мінімізувати вплив сонячної активності, слід заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички. З щоденного меню варто виключити солоні, занадто гострі та жирні страви, зосередившись на свіжих овочах, фруктах і легкій їжі.

Замість енергетичних напоїв, міцної кави та спиртного організму потрібна достатня кількість чистої води, а також зелений чи натуральний трав'яний чай.

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Сон має тривати не менше 7–8 годин, а лягати в ліжко рекомендовано до 23:00. Щоденні спокійні піші прогулянки підуть на користь, а от важкі фізичні вправи й емоційні перевантаження на цей час краще відкласти.

Особам із гіпертонічною хворобою та іншими серцево-судинними проблемами необхідно систематично заміряти показники тиску та завжди тримати при собі призначені лікарем препарати.

Як писали раніше Новини.LIVE, у середу, 26 серпня, в Україні очікуються різкі зміни погоди. Окремі регіони накриють локальні грозові зливи, а решта областей утримає суху погоду. Водночас спекотні пікові температурні показники очікуються сьогодні на південному сході.

За попередніми прогнозами синоптиків вересень 2026 року обіцяє бути теплішим за звичні багаторічні показники на 1,5–2 °C. Попри загальну комфортну температуру, суцільної посухи синоптики не прогнозують, бо упродовж місяця очікуються періодичні опади, грози та різкі короткочасні похолодання.