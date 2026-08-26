Магнитные бури в сентябре 2026 года: календарь с прогнозом на месяц

Ухудшение самочувствия. Фото: Mafnific

Сентябрь 2026 года пройдет без сильных магнитных бурь. Ожидается лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября. В дни повышенной солнечной активности медики советуют метеочувствительным людям больше отдыхать и контролировать артериальное давление.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на данные NOAA.

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Магнитные бури в сентябре 2026 года

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA отмечают, что сентябрь 2026 года пройдет без экстремальных и продолжительных всплесков магнитных бурь. В то же время динамическая активность Солнца вполне может вызвать серию локальных геомагнитных возмущений, из-за чего долгосрочные графики остаются ориентировочными и могут уточняться:

1–3 сентября — будет период полного геомагнитного штиля. Магнитосфера будет находиться в стабильном состоянии.

4–5 сентября — начнётся первая волна незначительных геомагнитных возмущений. Вспышки невысокой интенсивности могут вызвать лёгкое ухудшение самочувствия, сонливость и необычную быструю утомляемость.

10–12 сентября — ключевой период повышенной активности Солнца в течение месяца. Возбуждения достигнут уровня умеренной бури, поэтому метеочувствительным людям следует ожидать заметного влияния космической погоды на свое физическое состояние.

25–28 сентября — затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний в конце месяца. Волна магнитных бурь продлится несколько суток подряд, но не выйдет за пределы низких показателей интенсивности.

Что делать во время магнитных бурь при плохом самочувствии

Медики отмечают: чтобы минимизировать влияние солнечной активности, следует заранее скорректировать повседневный рацион и привычки. Из ежедневного меню следует исключить соленые, слишком острые и жирные блюда, сосредоточившись на свежих овощах, фруктах и легкой пище.

Вместо энергетических напитков, крепкого кофе и спиртного организму необходимо достаточное количество чистой воды, а также зеленый или натуральный травяной чай.

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Сон должен длиться не менее 7–8 часов, а ложиться спать рекомендуется до 23:00. Ежедневные спокойные пешие прогулки пойдут на пользу, а вот тяжелые физические упражнения и эмоциональные перегрузки на это время лучше отложить.

Лицам с гипертонической болезнью и другими сердечно-сосудистыми проблемами необходимо систематически измерять показатели давления и всегда иметь при себе назначенные врачом препараты.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в среду, 26 августа, в Украине ожидаются резкие изменения погоды. Отдельные регионы накроют локальные грозовые ливни, а в остальных областях сохранится сухая погода. В то же время жаркие пиковые температурные показатели ожидаются сегодня на юго-востоке.

По предварительным прогнозам синоптиков, сентябрь 2026 года обещает быть теплее обычных многолетних показателей на 1,5–2 °C. Несмотря на в целом комфортную температуру, синоптики не прогнозируют полной засухи, так как в течение месяца ожидаются периодические осадки, грозы и резкие кратковременные похолодания.