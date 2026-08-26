Антициклон поділить Україну з атмосферним фронтом: де будуть дощі

Люди стоять на вулиці під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, у середу, 26 серпня, в Україні погода буде різною залежно від регіону. У частині областей пройдуть дощі та місцями прогримлять грози, тоді як на решті території опадів не прогнозують. Найтепліше буде на південному сході країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама

Дощі 26 серпня

Погоду у частині України визначатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Балканами. Через нього нестійка погода очікується у центральних областях, на Закарпатті та Буковині. Вдень дощі також дістануться більшості південних областей і південних районів Київщини. У цих регіонах місцями можливі грози.

Погода в Україні 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас на решті території країни буде переважно сухо. Там погоду визначатиме антициклон, центр якого розташований над півднем Скандинавії. Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря в Україні 26 серпня

Уночі температура становитиме +14...+19 °С, а у північних областях буде прохолодніше — +8...+13 °С. Удень повітря прогріється до +21...+26 °С. Найтепліше буде на південному сході України, де стовпчики термометрів покажуть +25...+30 °С.

Читайте також:

Річки рекордно міліють

Синоптики також попередили про небезпечну ситуацію на річках заходу України. У басейні Дністра у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях рівень води продовжить знижуватися.

Схожа ситуація очікується у суббасейнах Сяну на Львівщині та Західного Бугу у Львівській і Волинській областях. На окремих ділянках рівні води можуть опуститися до найнижчих показників за весь час спостережень або навіть нижче.

Попередження про стихійні гідрологічні явища 26 серпня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі попереджають, що деякі річки досягнуть критеріїв маловоддя, а на окремих малих річках стік може взагалі зникнути. Це може ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Через ситуацію оголошено третій, коричневий, рівень небезпеки.

Новини.LIVE повідомляли, що погода в Україні упродовж тижня, 24-30 серпня, очікується переважно сухою та малохмарною. Істотних опадів синоптики не прогнозують. До кінця серпня погодні умови визначатиме антициклон із сухим повітрям.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року в Україні може зберегтися тепла погода, а середня температура повітря очікується приблизно на 1,5–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас перший місяць осені не обов’язково буде повністю сухим і спекотним — можливі дощі, грози та короткочасні похолодання.