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Дожди и грозы охватят часть Украины: прогноз на сегодня

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 05:53
Антициклон разделит Украину с атмосферным фронтом: где пройдут дожди
Люди стоят на улице под дождем. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, в среду, 26 августа, в Украине погода будет различной в зависимости от региона. В некоторых областях пройдут дожди, а местами разразится гроза, тогда как на остальной территории осадков не прогнозируется. Теплее всего будет на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди 26 августа

Погоду в части Украины будет определять атмосферный фронт, связанный с циклоном над Балканами. Из-за него нестабильная погода ожидается в центральных областях, на Закарпатье и в Буковине. Днём дожди также охватят большинство южных областей и южные районы Киевской области. В этих регионах местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Погода в Украине 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

В то же время на остальной территории страны будет преимущественно сухо. Там погоду будет определять антициклон, центр которого расположен над югом Скандинавии. Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Украине 26 августа

Ночью температура составит +14...+19 °С, а в северных областях будет прохладнее — +8...+13 °С. Днём воздух прогреется до +21...+26 °С. Теплее всего будет на юго-востоке Украины, где столбики термометров покажут +25...+30 °С.

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Синоптики также предупредили об опасной ситуации на реках запада Украины. В бассейне Днестра во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях уровень воды продолжит снижаться.

Аналогичная ситуация ожидается в суббассейнах Сяна на Львовщине и Западного Буга в Львовской и Волынской областях. На отдельных участках уровни воды могут опуститься до самых низких показателей за всё время наблюдений или даже ниже.

Погода в Україні 26 серпня
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре предупреждают, что некоторые реки достигнут критериев маловодья, а на отдельных малых реках сток может вообще исчезнуть. Это может затруднить работу водохозяйственного комплекса. В связи с ситуацией объявлен третий, "коричневый", уровень опасности.

Новини.LIVE сообщали, что погода в Украине в течение недели, с 24 по 30 августа, ожидается преимущественно сухой и малооблачной. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. До конца августа погодные условия будет определять антициклон с сухим воздухом.

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраниться теплая погода, а средняя температура воздуха ожидается примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время первый месяц осени не обязательно будет полностью сухим и жарким — возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания.

непогода синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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