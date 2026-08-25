Магнітні бурі 25 серпня: прогноз на сьогодні

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Magnific

На Землі у вівторок, 25 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітне поле прогнозують спокійного рівня, а сонячна активність залишатиметься низькою. Імовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, великого — лише 1%.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

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Якою буде сонячна активність 25 серпня

Протягом попередньої доби сонячна активність була низькою. За цей час на Сонці зафіксували один спалах класу В та шість спалахів класу С. Такі спалахи не мають суттєвого впливу на Землю. У вівторок геомагнітне поле очікується спокійного рівня. Водночас зберігатиметься ймовірність нових сонячних спалахів.

Прогноз магнітної активності на 25 серпня

За прогнозом, ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, а великого — 1%. Імовірність спалаху М-класу оцінюють у 45%, Х-класу — у 10%.

Основні показники сонячної активності на 25 серпня

Дівчина страждає від головного болю. Фото: Magnific

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 45%;

ймовірність спалаху Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 33.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

Магнітні бурі здатні позначатися на самопочутті та загальному стані людини. Тому завчасне відстеження геомагнітної активності дає змогу підготуватися до можливих змін і врахувати потенційні ризики для здоров’я.

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Як повідомляли Новини.LIVE, протягом серпня 2026 року можливі окремі періоди підвищеної сонячної активності, які здатні спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація упродовж місяця залишатиметься переважно спокійною.