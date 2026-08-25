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Спокойный день для Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 12:51
Магнитные бури 25 августа: прогноз на сегодня
Девушка страдает от головной боли. Фото: Magnific

На Земле во вторник, 25 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитное поле прогнозируется на спокойном уровне, а солнечная активность будет оставаться низкой. Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, крупной — всего 1%.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на данные Meteoprog.

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Какой будет солнечная активность 25 августа

В течение предыдущих суток солнечная активность была низкой. За это время на Солнце зафиксировали одну вспышку класса В и шесть вспышек класса С. Такие вспышки не оказывают существенного влияния на Землю. Во вторник геомагнитное поле ожидается спокойным. В то же время сохранится вероятность новых солнечных вспышек.

Прогноз магнитной активности на 25 августа

Согласно прогнозу, вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 5%, а крупной — 1%. Вероятность вспышки М-класса оценивается в 45%, Х-класса — в 10%.

Основные показатели солнечной активности на 25 августа

Спокойный день для Земли: прогноз магнитных бурь на сегодня - фото 1
Девушка страдает от головной боли. Фото: Magnific
  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%;
  • вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 33.

Как магнитные бури могут влиять на людей

Магнитные бури способны сказываться на самочувствии и общем состоянии человека. Поэтому своевременное отслеживание геомагнитной активности позволяет подготовиться к возможным изменениям и учесть потенциальные риски для здоровья.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые способны вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной.

космос Солнце здоровье магнитные бури солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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