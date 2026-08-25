Прогноз погоди в Україні на завтра 26 серпня від Укргідрометцентру

Частину України накриють зливи: прогноз Укргідрометцентра
Погода в Україні завтра, 26 серпня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про опади у декількох областях. Крім того, передбачаються грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 26 серпня
Атмосферний фронт від циклону над Балканами зумовить нестійкі погодні умови у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, а вдень й у більшості південних областей, коли також впливатиме й на південні райони Київщини. Крім того, місцями можливі грози.
А на решті території України опадів не очікується завдяки впливу антициклону з центром над півднем Скандинавії.
Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +14...+19 °С, у північній частині +8...+13 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, а на південному сході +25...+30 °С.
Стихійні гідрологічні явища
В Укргідрометцентрі зазначили, що на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) та суббасейнів Сяну (Львівська обл.), Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде утримуватися подальше зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.
"На окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя, на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу", — додали синоптики.
Оголошено третій (коричневий) рівень небезпеки.
Як писали Новини.LIVE, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував погоду в Україні на цей тиждень. Він повідомив, що погодні умови буде визначати антициклон із сухим повітрям.
А нещодавно потужний циклон "Пріска" накрив Польщу, Латвію, Литву та Білорусь, внаслідок чого є жертви. Крім того, фіксувалися проблеми з електропостачанням.