Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Часть Украины накроют ливни: прогноз Укргидрометцентра

Часть Украины накроют ливни: прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 19:24
Прогноз погоды в Украине на завтра 26 августа от Укргидрометцентра
Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают об осадках в нескольких областях. Кроме того, прогнозируются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине 26 августа

Атмосферный фронт от циклона над Балканами приведет к нестабильным погодным условиям в центральных, Закарпатской, Черновицкой, а днем и в большинстве южных областей, при этом он также будет влиять на южные районы Киевской области. Кроме того, местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Погода в Украине 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

А на остальной территории Украины осадков не ожидается благодаря влиянию антициклона с центром над югом Скандинавии.

Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Читайте также:

Температура воздуха ночью +14...+19 °С, в северной части +8...+13 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, а на юго-востоке +25...+30 °С.

Стихийные гидрологические явления

В Укргидрометцентре отметили, что на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.) и суббассейнов Сяна (Львовская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет наблюдаться дальнейшее снижение уровней воды до самых низких значений за весь период наблюдений.

Погода в Україні 26 серпня
Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

"На отдельных участках — ниже этих значений, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек — до отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса", — добавили синоптики.

Объявлен третий (коричневый) уровень опасности.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине на эту неделю. Он сообщил, что погодные условия будет определять антициклон с сухим воздухом.

А недавно мощный циклон "Приска" обрушился на Польшу, Латвию, Литву и Беларусь, в результате чего есть жертвы. Кроме того, фиксировались проблемы с электроснабжением.

погода непогода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации