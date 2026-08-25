Прогноз погоды в Украине на завтра 26 августа от Укргидрометцентра

Женщина под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 26 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают об осадках в нескольких областях. Кроме того, прогнозируются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 26 августа

Атмосферный фронт от циклона над Балканами приведет к нестабильным погодным условиям в центральных, Закарпатской, Черновицкой, а днем и в большинстве южных областей, при этом он также будет влиять на южные районы Киевской области. Кроме того, местами возможны грозы.

Погода в Украине 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

А на остальной территории Украины осадков не ожидается благодаря влиянию антициклона с центром над югом Скандинавии.

Ветер преимущественно северо-восточного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

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Температура воздуха ночью +14...+19 °С, в северной части +8...+13 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, а на юго-востоке +25...+30 °С.

Стихийные гидрологические явления

В Укргидрометцентре отметили, что на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая обл.) и суббассейнов Сяна (Львовская обл.), Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) будет наблюдаться дальнейшее снижение уровней воды до самых низких значений за весь период наблюдений.

Предупреждение о стихийных гидрологических явлениях 26 августа. Фото: Укргидрометцентр

"На отдельных участках — ниже этих значений, с уменьшением водности рек до критериев маловодья, на отдельных участках малых рек — до отсутствия стока, что приведет к затруднению функционирования водохозяйственного комплекса", — добавили синоптики.

Объявлен третий (коричневый) уровень опасности.

Как писали Новини.LIVE, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал погоду в Украине на эту неделю. Он сообщил, что погодные условия будет определять антициклон с сухим воздухом.

А недавно мощный циклон "Приска" обрушился на Польшу, Латвию, Литву и Беларусь, в результате чего есть жертвы. Кроме того, фиксировались проблемы с электроснабжением.