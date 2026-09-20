Діденко прогнозує холодну погоду: де температура впаде до +15 °C

Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 вересня, погода в Україні суттєво зміниться через проходження холодного атмосферного фронту. Очікуються дощі, поривчастий вітер і зниження температури до +15…+18 °C у західних, північних та частині центральних областей. У Києві також буде холодно та дощитиме.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Україні 21 вересня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у понеділок Україну перетне холодний атмосферний фронт. Він принесе помірні, а подекуди сильні дощі, зміну напрямку вітру та коливання атмосферного тиску.

Вітер зміниться із південно-західного на західний та північно-західний. Він посилиться до поривчастого, а місцями буде сильним.

Прогноз погоди в Україні. Фото: meteopost

Найбільше похолодання відчують західні, північні та багато центральних областей. Там температура повітря знизиться до +15…+18 °C.

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Водночас на півдні та сході, а також на Полтавщині й Дніпропетровщині ще збережеться тепло — +20…+27 °C. Однак уже у вівторок, 22 вересня, холодніше стане і в цих регіонах.

Погода в Києві 21 вересня

У столиці тепла погода зміниться дощами та похолоданням. Температура повітря знизиться до +15 °C.

Також очікується рвучкий вітер північно-західного напрямку. Дощ протягом понеділка може бути сильним. 22 вересня опади послабшають, однак уже 23 вересня у Києві та інших регіонах знову можливі сильні дощі.

Коли в Україну повернеться тепло

За прогнозом Наталки Діденко, прохолодна погода утримуватиметься протягом наступного тижня. Водночас ближче до наступних вихідних, із 26 вересня, в Україні знову очікується потепління.

Новини.LIVE писали, що вересень 2026 року характеризуватиметься різкими погодними контрастами та частою зміною умов. На тлі глобального потепління українцям варто готуватися як до тривалого сухого тепла, так і до раптових похолодань та небезпечних погодних явищ.

Новини.LIVE інформували, що підвищена сонячна активність може негативно впливати на людей. Зокрема, наприкінці вересня очікується кількаденний період слабких геомагнітних коливань. З 25 до 28 вересня магнітні бурі триватимуть поспіль, однак їхня інтенсивність залишатиметься низькою.