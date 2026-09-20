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Главная Новости дня Диденко прогнозирует похолодание: где температура опустится до +15 °C

Диденко прогнозирует похолодание: где температура опустится до +15 °C

Ua ru
20 сентября 2026 16:39
Диденко прогнозирует холод: где температура опустится до +15 °C
Мужчина идёт по улице. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 сентября, погода в Украине существенно изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Ожидаются дожди, порывистый ветер и понижение температуры до +15…+18 °C в западных, северных и части центральных областей. В Киеве также будет холодно и дождливо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 21 сентября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в понедельник Украину пересечет холодный атмосферный фронт. Он принесет умеренные, а местами сильные дожди, смену направления ветра и колебания атмосферного давления.

Ветер сменится с юго-западного на западный и северо-западный. Он усилится до порывистого, а местами будет сильным.

В Украину надвигается прохладная погода: где температура опустится до +15 °C - фото 1
Прогноз погоды в Украине. Фото: meteopost

Больше всего похолодание почувствуют западные, северные и многие центральные области. Там температура воздуха снизится до +15…+18 °C.

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В то же время на юге и востоке, а также в Полтавской и Днепропетровской областях ещё сохранится тепло — +20…+27 °C. Однако уже во вторник, 22 сентября, похолодает и в этих регионах.

Погода в Киеве 21 сентября

В столице теплая погода сменится дождями и похолоданием. Температура воздуха снизится до +15 °C.

Также ожидается порывистый ветер северо-западного направления. Дождь в течение понедельника может быть сильным. 22 сентября осадки ослабнут, однако уже 23 сентября в Киеве и других регионах снова возможны сильные дожди.

Когда в Украину вернется тепло

По прогнозу Натальи Диденко, прохладная погода сохранится в течение следующей недели. В то же время ближе к следующим выходным, с 26 сентября, в Украине снова ожидается потепление.

Новини.LIVE писали, что сентябрь 2026 года будет характеризоваться резкими погодными контрастами и частыми изменениями условий. На фоне глобального потепления украинцам стоит готовиться как к длительной сухой жаре, так и к внезапным похолоданиям и опасным погодным явлениям.

Новини.LIVE сообщали, что повышенная солнечная активность может негативно влиять на людей. В частности, в конце сентября ожидается несколькихдневный период слабых геомагнитных колебаний. С 25 по 28 сентября магнитные бури будут продолжаться подряд, однако их интенсивность останется низкой.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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