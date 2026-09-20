Прогноз погоды в Украине на неделю: 21–27 сентября

Люди гуляют осенью в прохладную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украине ожидается нестабильная и дождливая погода. В середине недели активный южный циклон принесет сильные осадки, грозы и усиление ветра. На выходных погода станет более стабильной, а температура воздуха повысится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз от Meteoprog.

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Карта температур/Meteoprog

Погода в Украине 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, ночью в западных областях пройдут дожди. Днем осадки ожидаются также в северных, северо-восточных и местами центральных областях, кое-где возможны грозы.

В южной и юго-восточной частях страны существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет южным, на Правобережье — с переходом на западный, 5–10 м/с, во время гроз возможны порывы.

Ночью температура воздуха составит +13…+18 °С. Днем в центральных, восточных и южных областях ожидается +22…+27 °С, в западных и северных — +14…+20 °С.

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Прогноз погоды на 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, ночью небольшие дожди местами пройдут в северных и западных областях, а также в Крыму. Днем дожди, местами с грозами, ожидаются на Правобережье и Крымском полуострове.

На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днем — +14…+19 °С, в юго-восточных областях — +16…+21 °С.

Какая будет погода 23 сентября

В среду, 23 сентября, под влиянием активного южного циклона с Черного моря в южных, центральных, северных и северо-восточных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами. В западных областях прогнозируются преимущественно небольшие дожди.

Ветер будет северным и северо-западным, а в восточной части — юго-восточным, 7–12 м/с. Днем местами возможны порывы 17–22 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 °С, днем — +12…+17 °С, на крайнем востоке — до +20 °С.

Погода в Украине 24 сентября

В четверг, 24 сентября, ночью в северной части страны пройдут значительные, местами сильные дожди. В других регионах местами ожидается небольшой дождь.

Днем в северных областях сохранится дождливая погода, на остальной территории пройдут небольшие кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер западный и северо-западный, 7–12 м/с, местами, кроме южных регионов, порывы 17–22 м/с.

Ночью температура составит +6…+11 °С, днем — +12…+17 °С. В северо-западных областях в течение суток будет около +10 °С.

Погода в Украине 25 сентября

В пятницу, 25 сентября, умеренные дожди ожидаются в северных и западных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет юго-западным, 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +6…+11 °С, днем — +17…+22 °С, в западных областях — +8…+13 °С.

Погода в Украине 26 сентября

В субботу, 26 сентября, дождливая и холодная погода сохранится в западных областях. На остальной территории под влиянием выступления антициклона прогнозируется переменная облачность без осадков.

В западных областях ветер будет западным, 3–8 м/с, на остальной территории — юго-восточным, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С, днем — +18…+23 °С, в западной части — +12…+17 °С.

Прогноз погоды на 27 сентября

В воскресенье, 27 сентября, в западных и северных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины осадков не прогнозируется.

Ночью ветер будет переменного направления, 3–8 м/с, днем — южный и юго-западный, 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9…+14 °С. Днем воздух прогреется до +21…+26 °С, в северных и западных областях — до +14…+19 °С.

В конце недели более устойчивый характер погоды будет связан с развитием антициклона над Восточной Европой.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраняться теплая погода, а средняя температура ожидается на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, теплая погода может задержаться даже до начала октября.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года мощных и продолжительных магнитных бурь не ожидается, однако возможны слабые и умеренные геомагнитные возмущения. Слабый всплеск ожидается 25–28 сентября. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.