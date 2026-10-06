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Главная Новости дня Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье

Переход на зимнее время: почему часы переводят в воскресенье

Ua ru
6 октября 2026 17:39
Переход на зимнее время в 2026 году: почему часы переводят в воскресенье
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в октябре традиционно состоится переход на зимнее время. В этом году часы нужно будет перевести в ночь с 24 на 25 октября. В этой статье мы рассказываем, почему для смены времени выбрали именно воскресенье, как это связано с работой транспорта и систем и когда именно переводить стрелки.

Об этом пишет Новини.LIVE.

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Когда в Украине переводят часы

Порядок исчисления времени в Украине регулирует постановление Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года. Оно предусматривает сезонный перевод часов два раза в год.

В частности, в последнее воскресенье марта в 03:00 часы переводят на один час вперед, а в последнее воскресенье октября в 04:00 — на один час назад.

Таким образом, в 2026 году переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Стрелки необходимо будет перевести на один час назад.

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Почему перевод часов происходит в воскресенье

Одной из причин выбора воскресенья является то, что это выходной день для большинства людей. В случае смены времени ночью у граждан появляется дополнительный день, чтобы адаптироваться к новому режиму до начала рабочей недели.

Во время перехода на зимнее время люди также фактически получают дополнительный час сна.

Еще один фактор — работа транспорта. В выходные пассажиропоток обычно ниже, поэтому перевозчикам проще скорректировать расписания и электронные системы с минимальными неудобствами для пассажиров.

Как это влияет на транспорт и системы

Смена времени требует синхронизации расписаний международного железнодорожного и автобусного сообщения. В мирное время аналогичные корректировки касались и авиарейсов.

Ночь с субботы на воскресенье также удобна для предприятий с непрерывным циклом работы. Изменение продолжительности ночной смены на один час в этот период проще компенсируется в рабочем графике.

Кроме того, выходные используют для технической настройки финансовых, банковских и ИТ-систем. Это позволяет синхронизировать внутреннее время устройств и программ с меньшим риском нарушения работы сервисов.

Что нужно сделать 25 октября

Большинство современных смартфонов, компьютеров и других устройств с подключением к интернету могут автоматически перейти на зимнее время.

Механические часы и устройства без автоматической синхронизации нужно будет перевести вручную — на один час назад.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что адаптацию к новому графику можно начать примерно за неделю до перевода часов. Для этого рекомендуется постепенно корректировать режим сна — сдвигать время отхода ко сну на 15–20 минут, а вместе с ним, при необходимости, изменять время пробуждения и приемов пищи.

Также Новини.LIVE писали, что переход на зимнее время потенциально может повлиять на вечернее потребление электроэнергии и несколько снизить пиковую нагрузку на энергосистему. В то же время ситуация в украинской энергетике в гораздо большей степени зависит от состояния поврежденных генерирующих объектов и доступности маневровых мощностей.

здоровье осень зима перевод часов зимнее время
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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