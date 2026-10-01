Переход на летнее время в 2026 году: как приспособить режим сна

Мужчина засыпает во время работы. Фото иллюстративное: Magnific

В последнее воскресенье октября Украина перейдет на зимнее время — в ночь на 25 октября в 04:00 часы переведут на час назад. Такое изменение может повлиять на самочувствие и режим сна, поэтому организм рекомендуется постепенно подготовить к новому графику.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как подготовиться к переходу на зимнее время

Подготовку стоит начать примерно за неделю до перевода часов. Время отхода ко сну рекомендуют ежедневно сдвигать на 15–20 минут позже. Так же постепенно можно менять время утреннего подъема и приемов пищи.

Девушка завтракает. Фото иллюстративное: Magnific

Такой подход поможет организму адаптироваться к новому распорядку ещё до смены времени.

Свет и экраны

Утром после пробуждения стоит открыть шторы или выйти на короткую прогулку. Дневной свет помогает организму настроиться на начало нового дня.

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Девушка открывает шторы и смотрит в окно. Фото иллюстративное: Magnific

Вечером, напротив, рекомендуется приглушать освещениеи как минимум за час до сна отложить смартфон, ноутбук и телевизор.

Что стоит изменить вечером

Ближе к вечеру советуют отказаться от кофе, энергетиков, крепкого чая и алкоголя. Также не стоит есть тяжелую или жирную пищу непосредственно перед сном.

Парень ест жирную пищу. Фото иллюстративное: Magnific

Перед сном рекомендуется проветрить спальню и поддерживать в ней температуру около 18–19 °C. Это может способствовать более быстрому засыпанию и комфортному сну.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что переход на зимнее время может несколько снизить вечернюю пиковую нагрузку на украинскую энергосистему.

Новини.LIVE также писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может быть преимущественно мягкой, хотя кратковременные похолодания и снегопады не исключены. Наибольшая вероятность зимних явлений прогнозируется в январе. Декабрь и февраль, по предварительной оценке, могут быть теплее.