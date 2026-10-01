Переведення годинників у 2026 році: як адаптувати режим сну

Чоловік засинає під час роботи. Фото ілюстративне: Magnific

В останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час — у ніч на 25 жовтня о 04:00 годинники переведуть на годину назад. Така зміна може вплинути на самопочуття та режим сну, тому організм радять поступово підготувати до нового графіка.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Як підготувати режим сну

Підготовку варто розпочати приблизно за тиждень до переведення годинників. Час відходу до сну рекомендують щодня зміщувати на 15–20 хвилин пізніше. Так само поступово можна змінювати час ранкового підйому та прийомів їжі.

Дівчина снідає. Фото ілюстративне: Magnific

Такий підхід допоможе організму адаптуватися до нового розпорядку ще до зміни часу.

Світло та екрани

Вранці після пробудження варто відкрити штори або вийти на коротку прогулянку. Денне світло допомагає організму налаштуватися на початок нового дня.

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Дівчина відкриває штори і дивиться у вікно. Фото ілюстративне: Magnific

Увечері, навпаки, рекомендують приглушувати освітлення та щонайменше за годину до сну відкладати смартфон, ноутбук і телевізор.

Що варто змінити ввечері

Ближче до вечора радять відмовитися від кави, енергетиків, міцного чаю та алкоголю. Також не варто їсти важку або жирну їжу безпосередньо перед сном.

Хлопець їсть жирну їжу. Фото ілюстративне: Magnific

Перед відпочинком спальню рекомендують провітрити та підтримувати в ній температуру близько 18–19 °C. Це може сприяти швидшому засинанню та комфортнішому сну.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перехід на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на українську енергосистему.

Новини.LIVE також писали, що зима 2026–2027 років в Україні може бути переважно м’якою, хоча короткочасні похолодання та снігопади не виключаються. Найбільша ймовірність зимових епізодів прогнозується у січні. Грудень і лютий, за попередньою оцінкою, можуть бути теплішими.