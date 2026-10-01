Переведення годинників у 2026 році: як адаптувати режим сну

Переведення годинників 2026: як адаптувати режим сну
В останню неділю жовтня Україна перейде на зимовий час — у ніч на 25 жовтня о 04:00 годинники переведуть на годину назад. Така зміна може вплинути на самопочуття та режим сну, тому організм радять поступово підготувати до нового графіка.
Про це інформує Новини.LIVE.
Як підготувати режим сну
Підготовку варто розпочати приблизно за тиждень до переведення годинників. Час відходу до сну рекомендують щодня зміщувати на 15–20 хвилин пізніше. Так само поступово можна змінювати час ранкового підйому та прийомів їжі.
Такий підхід допоможе організму адаптуватися до нового розпорядку ще до зміни часу.
Світло та екрани
Вранці після пробудження варто відкрити штори або вийти на коротку прогулянку. Денне світло допомагає організму налаштуватися на початок нового дня.
Увечері, навпаки, рекомендують приглушувати освітлення та щонайменше за годину до сну відкладати смартфон, ноутбук і телевізор.
Що варто змінити ввечері
Ближче до вечора радять відмовитися від кави, енергетиків, міцного чаю та алкоголю. Також не варто їсти важку або жирну їжу безпосередньо перед сном.
Перед відпочинком спальню рекомендують провітрити та підтримувати в ній температуру близько 18–19 °C. Це може сприяти швидшому засинанню та комфортнішому сну.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що перехід на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на українську енергосистему.
Новини.LIVE також писали, що зима 2026–2027 років в Україні може бути переважно м’якою, хоча короткочасні похолодання та снігопади не виключаються. Найбільша ймовірність зимових епізодів прогнозується у січні. Грудень і лютий, за попередньою оцінкою, можуть бути теплішими.