Переход на зимнее время в 2026 году: когда Украина перейдет на зимнее время

Люди гуляют в парке осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в октябре 2026 года снова переведут часы на зимнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час назад. Смена времени может временно повлиять на сон и привычный режим дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина переходит на зимнее время в 2026 году

Переход на зимнее время состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. В 04:00 по киевскому времени часы нужно будет перевести на 03:00.

Таким образом, после перехода Украина вернется к стандартному времени UTC+2. Воскресенье продлится на один час дольше.

На большинстве современных смартфонов, компьютеров и других устройств время меняется автоматически, если включена функция автоматического определения часового пояса. Часы и другие устройства без автоматической синхронизации нужно будет перевести вручную.

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Почему Украина до сих пор переходит на зимнее время

В Украине уже пытались отменить сезонный переход на летнее и зимнее время. 16 июля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Он предусматривает отказ от сезонного перехода на летнее и зимнее время и установление единого киевского времени UTC+2.

21 августа 2024 года законопроект направили на подпись Президенту Украины. В то же время в официальной карточке документа Верховной Рады он до сих пор имеет статус "Передан на подпись Президенту". Поэтому закон не вступил в силу, а сезонный переход на летнее и зимнее время остается в силе.

Таким образом, осенью 2026 года Украина продолжает действовать по действующим правилам перехода между летним и стандартным временем. Именно поэтому 25 октября часы снова переведут на один час назад.

Как переход на зимнее время влияет на организм

Перевод часов может временно нарушить привычный режим сна и бодрствования. У некоторых людей после смены времени могут возникать сонливость, усталость, трудности с засыпанием или пробуждением, а также ухудшаться концентрация.

Осенью часы переводят на один час назад, поэтому люди получают дополнительный час сна в ночь перехода. Однако организму все равно может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться к новому режиму.

Как подготовиться к переходу на зимнее время

Подготовить организм к смене времени можно постепенно. Американская академия медицины сна рекомендует за несколько дней до перевода часов постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения примерно на 15–20 минут.

Также важно накануне и после перехода обеспечить себе достаточную продолжительность сна. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки.

После перехода полезно получать естественный свет утром. Он помогает внутренним биологическим часам синхронизироваться с новым режимом дня.

После перевода часов утром будет светлеть раньше, а вечером темнеть раньше. Продолжительность светового дня при этом не меняется — меняется только время, на которое приходятся рассвет и закат по часам.

Новини.LIVE сообщали, что утренний дневной свет помогает организму настроиться на начало нового дня и облегчить адаптацию к переводу часов. Вечером рекомендуется приглушать освещение и как минимум за час до сна отложить смартфон, ноутбук и телевизор. Также перед сном следует избегать кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, а спальню — проветривать.

Новини.LIVE также писали, что перевод часов изменяет лишь официальное время, но не влияет на движение Солнца и продолжительность светового дня. Из-за географического положения Украины рассвет и закат Солнца в разных городах происходят в разное время. Наибольшая разница между восходом и заходом Солнца наблюдается между восточными и западными регионами страны.