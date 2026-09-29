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Главная Новости дня Переход на зимнее время: почему перевод часов не повлияет на Солнце

Переход на зимнее время: почему перевод часов не повлияет на Солнце

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29 сентября 2026 00:28
Украина перейдет на зимнее время: когда переводить часы в 2026 году
Часы в Киеве. Фото: "Вечерний Киев"

В конце октября Украина снова перейдет на зимнее время, переведя стрелки часов на час назад. Однако это не изменит движение Солнца: из-за географического расположения страны рассвет и закат в разных регионах и в дальнейшем будут происходить в разное время, а перевод стрелок изменит лишь официальные показатели часов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф".

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Люди в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Перевод часов не меняет движение Солнца

Официальным называют время, которое показывают часы и по которому работают школы, предприятия, магазины и транспорт. Солнечное время, в свою очередь, зависит от положения Солнца и географического расположения конкретного населенного пункта.

Украина использует восточноевропейское время UTC+2, однако ее территория простирается на значительное расстояние с запада на восток. Поэтому чем восточнее расположен город, тем раньше по официальному времени там восходит и заходит Солнце.

После перехода на зимнее время 25 октября в Киеве Солнце взойдет примерно в 06:36, а зайдет в 16:46. В Ужгороде восход Солнца ожидается около 07:06, а закат — в 17:23. В Харькове рассвет наступит примерно в 06:12, а закат Солнца — в 16:24.

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Разница между Харьковом и Ужгородом составит более 50 минут. При этом на часах в обоих городах будет одинаковое официальное время.

Осенью после перевода часов на час назад по официальному времени раньше начинает светать и раньше темнеет.

В 2026 году переход на зимнее время приходится на 25 октября. При действующем порядке в 2027 году часы будут переводить 31 октября, в 2028-м — 29 октября, в 2029-м — 28 октября, а в 2030 году — 27 октября.

Указанные даты будут оставаться актуальными только при условии, что Президент Украины за четыре года не подпишет закон об отмене сезонного перевода часов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что переход на зимнее время может несколько уменьшить вечернюю пиковую нагрузку на украинскую энергосистему.

Также Новини.LIVE писал, что изменение временного режима может вызвать сонливость, усталость и проблемы с концентрацией, поэтому за несколько дней до перехода рекомендуют постепенно корректировать график сна.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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