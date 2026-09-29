Україна перейде на зимовий час: коли переводити годинники у 2026 році

Годинник в Києві. Фото: "Вечірній Київ"

Наприкінці жовтня Україна знову перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинників на годину назад. Однак це не змінить рух Сонця: через географічне розташування країни світанок і захід у різних регіонах і надалі відбуватимуться у різний час, а переведення стрілок змінить лише офіційні показники годинника.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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Люди в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Переведення годинника не змінює рух Сонця

Офіційним називають час, який показують годинники та за яким працюють школи, підприємства, магазини й транспорт. Сонячний час натомість залежить від положення Сонця та географічного розташування конкретного населеного пункту.

Україна використовує східноєвропейський час UTC+2, однак її територія простягається на значну відстань із заходу на схід. Тому чим східніше розташоване місто, тим раніше за офіційним часом там сходить і заходить Сонце.

Після переходу на зимовий час 25 жовтня у Києві Сонце зійде приблизно о 06:36, а зайде о 16:46. В Ужгороді схід Сонця очікується близько 07:06, а захід — о 17:23. У Харкові світанок настане приблизно о 06:12, а захід Сонця — о 16:24.

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Різниця між Харковом та Ужгородом становитиме понад 50 хвилин. При цьому на годинниках в обох містах буде однаковий офіційний час.

Восени після переведення годинників на годину назад за офіційним часом раніше починає світати та раніше темніє.

У 2026 році перехід на зимовий час припадає на 25 жовтня. За чинного порядку у 2027 році годинники переводитимуть 31 жовтня, у 2028-му — 29 жовтня, у 2029-му — 28 жовтня, а у 2030 році — 27 жовтня.

Зазначені дати залишатимуться актуальними лише за умови, що Президент України за чотири роки не підпише закон про скасування сезонного переведення годинників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перехід на зимовий час може дещо зменшити вечірнє пікове навантаження на українську енергосистему.

Також Новини.LIVE писав, що зміна часового режиму може спричинити сонливість, втому та проблеми з концентрацією, тому за кілька днів до переходу рекомендують поступово коригувати графік сну.