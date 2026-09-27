На годину сну більше: Україна переходить на зимовий час

Жінки на вулиці восени. Фото: УНІАН

В Україні восени 2026 року знову відбудеться перехід на зимовий час. У ніч проти неділі, 25 жовтня, о 04:00 годинники потрібно буде перевести на одну годину назад — до 03:00. Така зміна режиму дасть українцям додаткову годину сну, однак у перші дні може вплинути на самопочуття та звичний режим організму.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли в Україні переведуть годинники

Перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Цьогоріч це буде 25 жовтня 2026 року.

О 04:00 за київським часом стрілки годинників необхідно перевести на одну годину назад — на 03:00. Таким чином, українці отримають додаткову годину сну. Попри ухвалення законодавчих змін, сезонне переведення часу в Україні поки не скасували.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який передбачав відмову від переходу на літній і зимовий час. Документ мав закріпити в Україні постійний київський час, що відповідає стандарту UTC+2. Однак станом на осінь 2026 року закон не набув чинності. Документ не був підписаний президентом України.

Законопроєкт №4201. Скріншот: w1.c1.rada.gov.ua

Чи потрібно переводити час на смартфоні

Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків, планшетів та смарт-годинників переходять на новий час автоматично. Для цього в налаштуваннях пристрою має бути активована автоматична синхронізація часу та часового поясу через мережу.

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Жінка з телефоном. Фото: Magnific

Водночас механічні годинники та деякі електронні пристрої потрібно налаштувати вручну. Зробити це можна ввечері напередодні переходу на зимовий час або вранці 25 жовтня.

Рекомендуємо окремо звернути увагу на подорожі. Час відправлення та прибуття у залізничних, автобусних та авіаційних квитках вказують за місцевим часом. Якщо поїздка припадає на ніч переходу на зимовий час, розклад враховуватиме новий час.

Як переведення годинника впливає на організм

У перші 3–7 днів можливі труднощі із засинанням, поверхневий сон або незвичне раннє пробудження. Через зміну звичного режиму також може виникати ранкова сонливість, дратівливість та відчуття втоми. Перебудова режиму дня впливає і на час вироблення мелатоніну та кортизолу. Крім того, апетит може певний час зберігатися за старим графіком, через що людина може відчувати голод раніше звичного часу. У метеочутливих людей на тлі зміни режиму також можуть виникати головний біль, легке запаморочення або коливання артеріального тиску.

Жінка зранку. Фото: Magnific

Щоб організму було простіше перейти на новий графік, можна за кілька днів до переведення годинника поступово зміщувати час засинання та пробудження.

Фахівці також радять дотримуватися стабільного режиму сну та не скорочувати його тривалість. У першій половині дня корисно отримувати достатньо природного світла — це допомагає організму синхронізувати внутрішній біологічний годинник із новим розкладом. У перші дні після переходу варто враховувати можливу сонливість, особливо під час керування автомобілем або виконання роботи, яка потребує підвищеної концентрації та швидкої реакції.

Новини.LIVE писали, як зимове переведення годинників впливає на енергетику України. Голова ГО "Бюро комплексного аналізу та прогнозів", експерт з питань енергетики Сергій Дяченко розповів, що перехід на зимовий час загалом має позитивний ефект, адже це дає змогу краще узгодити споживання електроенергії зі світловим днем.

Ми інформували, що через значну протяжність України із заходу на схід у різних регіонах відрізняється сонячний час. Зокрема, у Харкові та Луганську схід і захід сонця відбуваються приблизно на годину раніше, ніж в Ужгороді. Цю різницю враховували під час обговорення можливого скасування сезонного переведення годинників.