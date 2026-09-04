Перехід на зимовий час 2026: коли переводити годинники

Жінка в ліжку. Фото: Magnific

Восени 2026 року Україна знову перейде на зимовий час. Сезонне переведення годинників досі залишається чинним, попри рішення Верховної Ради відмовитися від такої практики. Переведення годинників в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів, ухваленою у 1996 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Коли Україна перейде на зимовий час

Документ передбачає перехід на літній час навесні та зимовий восени. Парламент раніше підтримав законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників, однак президент Володимир Зеленський його не підписав. Тож чинний порядок поки залишається без змін.

Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться у неділю, 25 жовтня. О 04:00 годинники потрібно буде перевести на годину назад — на 03:00. Відтак українці матимуть додаткову годину для сну. Після переходу на зимовий час різниця між Україною та більшістю європейських країн-сусідів становитиме одну годину. Зокрема, коли у Києві буде 12:00, у Варшаві, Братиславі та Будапешті — 11:00.

Водночас із Бухарестом і Кишиневом різниці в часі не буде. Україна, Румунія та Молдова взимку перебувають в одному часовому поясі. У зимовий період в Україні діє східноєвропейський час (EET), що відповідає UTC+2. Офіційно вся територія країни перебуває в одному часовому поясі, хоча географічно охоплює кілька часових зон.

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Через велику протяжність України із заходу на схід існує помітна різниця у сонячному часі між регіонами. Наприклад, у Харкові та Луганську сонце сходить і заходить приблизно на годину раніше, ніж в Ужгороді.

Ця особливість була одним з аргументів у дискусіях щодо скасування сезонного переведення годинників. За постійного зимового часу влітку на сході України світанок може наставати близько 03:00. Водночас за постійного літнього часу взимку на заході країни дітям довелося б вирушати до школи ще до сходу сонця.

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