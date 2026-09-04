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Главная Новости дня Зимнее время 2026 года: украинцы получат дополнительный час сна

Зимнее время 2026 года: украинцы получат дополнительный час сна

Ua ru
4 сентября 2026 23:43
Переход на зимнее время в 2026 году: когда переводить часы
Женщина в постели. Фото: Magnific

Осенью 2026 года Украина вновь перейдет на зимнее время. Сезонный переход на зимнее время по-прежнему остается в силе, несмотря на решение Верховной Рады отказаться от такой практики. Переход на зимнее время в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров, принятым в 1996 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда Украина перейдет на зимнее время

Документ предусматривает переход на летнее время весной и на зимнее — осенью. Ранее парламент поддержал законопроект об отмене сезонного перевода часов, однако президент Владимир Зеленский его не подписал. Поэтому действующий порядок пока остается без изменений.

В этом году переход на зимнее время состоится в воскресенье, 25 октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на час назад — на 03:00. Таким образом, у украинцев появится дополнительный час для сна. После перехода на зимнее время разница между Украиной и большинством соседних европейских стран составит один час. В частности, когда в Киеве будет 12:00, в Варшаве, Братиславе и Будапеште — 11:00.

В то же время с Бухарестом и Кишиневом разницы во времени не будет. Украина, Румыния и Молдова зимой находятся в одном часовом поясе. В зимний период в Украине действует восточноевропейское время (EET), что соответствует UTC+2. Официально вся территория страны находится в одном часовом поясе, хотя географически охватывает несколько часовых зон.

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Из-за большой протяженности Украины с запада на восток существует заметная разница в солнечном времени между регионами. Например, в Харькове и Луганске солнце восходит и заходит примерно на час раньше, чем в Ужгороде.

Эта особенность была одним из аргументов в дискуссиях об отмене сезонного перевода часов. При постоянном зимнем времени летом на востоке Украины рассвет может наступать около 03:00. В то же время при постоянном летнем времени зимой на западе страны детям пришлось бы отправляться в школу ещё до восхода солнца.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине ожидается преимущественно теплая погода. Средняя температура может превысить климатическую норму на 1,5–2 °C, однако синоптики не исключают дождей, гроз и кратковременных похолоданий.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года сильных магнитных бурь в Украине не ожидается. В то же время возможны отдельные периоды слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября.

Украина перевод часов зимнее время летнее время время
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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