На час сна больше: Украина переходит на зимнее время

Дополнительный час сна: когда Украина переходит на зимнее время
В Украине осенью 2026 года вновь состоится переход на зимнее время. В ночь на воскресенье, 25 октября, в 04:00 часы нужно будет перевести на один час назад — до 03:00. Такое изменение режима даст украинцам дополнительный час сна, однако в первые дни может повлиять на самочувствие и привычный режим организма.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Когда в Украине переведут часы
Переход на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 25 октября 2026 года.
В 04:00 по киевскому времени стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна. Несмотря на принятие законодательных изменений, сезонный переход на зимнее время в Украине пока не отменен.
- Напомним, что в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее и зимнее время. Документ должен был закрепить в Украине постоянное киевское время, соответствующее стандарту UTC+2. Однако по состоянию на осень 2026 года закон не вступил в силу. Документ не был подписан президентом Украины.
Нужно ли переводить время на смартфоне
Большинство современных смартфонов, ноутбуков, планшетов и смарт-часов переходят на новое время автоматически. Для этого в настройках устройства должна быть активирована автоматическая синхронизация времени и часового пояса через сеть.
В то же время механические часы и некоторые электронные устройства нужно настроить вручную. Сделать это можно вечером накануне перехода на зимнее время или утром 25 октября.
- Рекомендуем отдельно обратить внимание на поездки. Время отправления и прибытия в железнодорожных, автобусных и авиабилетах указывается по местному времени. Если поездка приходится на ночь перехода на зимнее время, расписание будет учитывать новое время.
Как перевод часов влияет на организм
В первые 3–7 дней возможны трудности с засыпанием, поверхностный сон или непривычное раннее пробуждение. Из-за изменения привычного режима также может возникать утренняя сонливость, раздражительность и чувство усталости. Перестройка режима дня влияет и на время выработки мелатонина и кортизола. Кроме того, аппетит может некоторое время сохраняться по старому графику, из-за чего человек может испытывать голод раньше привычного времени. У метеочувствительных людей на фоне изменения режима также могут возникать головная боль, легкое головокружение или колебания артериального давления.
Чтобы организму было проще перейти на новый график, можно за несколько дней до перевода часов постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения.
Специалисты также советуют придерживаться стабильного режима сна и не сокращать его продолжительность. В первой половине дня полезно получать достаточно естественного света — это помогает организму синхронизировать внутренние биологические часы с новым расписанием. В первые дни после перехода стоит учитывать возможную сонливость, особенно при вождении автомобиля или выполнении работы, требующей повышенной концентрации и быстрой реакции.
Новини.LIVE писали о том, как переход на зимнее время влияет на энергетику Украины. Председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко рассказал, что переход на зимнее время в целом имеет положительный эффект, ведь это позволяет лучше согласовать потребление электроэнергии со световым днем.
Мы сообщали, что из-за значительной протяженности Украины с запада на восток в разных регионах отличается продолжительность светового дня. В частности, в Харькове и Луганске восход и закат солнца происходят примерно на час раньше, чем в Ужгороде. Эту разницу учитывали при обсуждении возможной отмены сезонного перевода часов.