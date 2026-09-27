На час сна больше: Украина переходит на зимнее время

Женщины на улице осенью. Фото: УНИАН

В Украине осенью 2026 года вновь состоится переход на зимнее время. В ночь на воскресенье, 25 октября, в 04:00 часы нужно будет перевести на один час назад — до 03:00. Такое изменение режима даст украинцам дополнительный час сна, однако в первые дни может повлиять на самочувствие и привычный режим организма.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Когда в Украине переведут часы

Переход на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 25 октября 2026 года.

В 04:00 по киевскому времени стрелки часов необходимо перевести на один час назад — на 03:00. Таким образом, украинцы получат дополнительный час сна. Несмотря на принятие законодательных изменений, сезонный переход на зимнее время в Украине пока не отменен.

Напомним, что в июле 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее и зимнее время. Документ должен был закрепить в Украине постоянное киевское время, соответствующее стандарту UTC+2. Однако по состоянию на осень 2026 года закон не вступил в силу. Документ не был подписан президентом Украины.

Законопроект № 4201. Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Нужно ли переводить время на смартфоне

Большинство современных смартфонов, ноутбуков, планшетов и смарт-часов переходят на новое время автоматически. Для этого в настройках устройства должна быть активирована автоматическая синхронизация времени и часового пояса через сеть.

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Женщина с телефоном. Фото: Magnific

В то же время механические часы и некоторые электронные устройства нужно настроить вручную. Сделать это можно вечером накануне перехода на зимнее время или утром 25 октября.

Рекомендуем отдельно обратить внимание на поездки. Время отправления и прибытия в железнодорожных, автобусных и авиабилетах указывается по местному времени. Если поездка приходится на ночь перехода на зимнее время, расписание будет учитывать новое время.

Как перевод часов влияет на организм

В первые 3–7 дней возможны трудности с засыпанием, поверхностный сон или непривычное раннее пробуждение. Из-за изменения привычного режима также может возникать утренняя сонливость, раздражительность и чувство усталости. Перестройка режима дня влияет и на время выработки мелатонина и кортизола. Кроме того, аппетит может некоторое время сохраняться по старому графику, из-за чего человек может испытывать голод раньше привычного времени. У метеочувствительных людей на фоне изменения режима также могут возникать головная боль, легкое головокружение или колебания артериального давления.

Женщина утром. Фото: Magnific

Чтобы организму было проще перейти на новый график, можно за несколько дней до перевода часов постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения.

Специалисты также советуют придерживаться стабильного режима сна и не сокращать его продолжительность. В первой половине дня полезно получать достаточно естественного света — это помогает организму синхронизировать внутренние биологические часы с новым расписанием. В первые дни после перехода стоит учитывать возможную сонливость, особенно при вождении автомобиля или выполнении работы, требующей повышенной концентрации и быстрой реакции.

Новини.LIVE писали о том, как переход на зимнее время влияет на энергетику Украины. Председатель ОО "Бюро комплексного анализа и прогнозов", эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко рассказал, что переход на зимнее время в целом имеет положительный эффект, ведь это позволяет лучше согласовать потребление электроэнергии со световым днем.

Мы сообщали, что из-за значительной протяженности Украины с запада на восток в разных регионах отличается продолжительность светового дня. В частности, в Харькове и Луганске восход и закат солнца происходят примерно на час раньше, чем в Ужгороде. Эту разницу учитывали при обсуждении возможной отмены сезонного перевода часов.