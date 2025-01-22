Зеленський в Давосі зустрівся з президентом Аргентини — деталі

Українська делегація зустрілась з аргентинськими колегами. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 22 січня, в Українському домі в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Аргентини Хав'єром Мілеєм. Під час зустрічі обговорили співпрацю задля наближення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку, яку Аргентина надає Україні для боротьби з Росією. Президент також зазначив, що Хав'єр Мілей дуже очікуваний гість в Україні.

"Я запрошую вас познайомитися з українським народом, вони вас дуже люблять. Хочу, щоб ви побачили на власні очі, як українці борються і що вони переживають під час цієї війни. І дуже хочу, щоб українці відчули, як ви їх поважаєте", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі йшлося й про розвиток партнерства з новою адміністрацією США. Крім того, обговорили розвиток співпраці в торговельно-економічній сфері й домовилися про наступні контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, президент Аргентини Хав'єр Мілей прибув в Український дім у Давосі ввечері, 22 січня. Політик приєднався до Всесвітнього економічного форуму.

Туди ж прибув глава України Володимир Зеленський. Візит українського президента привернув чималу увагу преси. Коли ж Зеленський покидав Український дім у Давосі, присутні скандували "Слава Україні".

Український міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що візит в Давос був продуктивним. Подробиць дипломат не повідомляв, але наголосив, що Володимир Зеленський мав низку важливих розмов.