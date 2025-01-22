Зеленський відповів, чи очікує Україна на допомогу США при Трампі

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Дональд Трамп офіційно став новим президентом Сполучених Штатів Америки. Багатьох хвилює той факт, чи не вплине це на допомогу Україні. Свій коментар щодо цього дав Президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 22 січня.

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Глава держави коротко відповів на питання про те, чи очікує Україна на подальшу допомогу від США після приходу до влади Дональда Трампа.

"Поки що все йде, як іде", — сказав Володимир Зеленський.

Коли український лідер від'їжджав з Українського дому на Форумі в Давосі, натовп скандував "Слава Україні". Президент подякував присутнім за підтримку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує зустрітись із Дональдом Трампом. Таку заяву зробив керівник ОП Андрій Єрмак. Він запевнив, що це має відбутись якнайшвидше.

Разом з тим український лідер наголосив, що спочатку представники команд обох сторін мають провести переговори. Вже після цього відбудеться зустріч двох президентів.