Перемога України у війні — Кая Каллас пояснила, що може допомогти здолати Росію

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: скриншот

Підтримка України з боку Європейського Союзу може стати одним з головних чинників у перемозі над Росією. Йдеться про фінансову допомогу, санкції, зброю та підготовку солдатів.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС у середу, 22 січня.

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За словами Каллас, вже було виділено 134 мільярди євро на підтримку України, з яких 50 мільярдів пішли на озброєння. До кінця січня кількість українських військових, підготовлених країнами ЄС, сягне 75 тисяч.

Глава дипломатії ЄС також анонсувала роботу над 16-м пакетом санкцій проти Росії та висловила готовність розглянути використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона підкреслила, що Європа здатна зробити більше для перемоги України в війні, оскільки економіка ЄС у 17 разів більше за російську.

Висока представниця вважає, що ЄС має продемонструвати Путіну його поразку і зупинити агресора до того, як він наважиться атакувати інші країни.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", — сказала Каллас.

Раніше голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що санкції проти Росії не мають бути скасовані, незважаючи на опір з боку Угорщини.

Також ми писали, що ЄС може впровадити санкцій на імпорт російського алюмінію.