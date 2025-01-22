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Каллас сказала, що допоможе Україні виграти війну

22 січня 2025 13:20
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Перемога України у війні — Кая Каллас пояснила, що може допомогти здолати Росію
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Підтримка України з боку Європейського Союзу може стати одним з головних чинників у перемозі над Росією. Йдеться про фінансову допомогу, санкції, зброю та підготовку солдатів.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас на щорічній конференції оборонного агентства ЄС у середу, 22 січня.

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За словами Каллас, вже було виділено 134 мільярди євро на підтримку України, з яких 50 мільярдів пішли на озброєння. До кінця січня кількість українських військових, підготовлених країнами ЄС, сягне 75 тисяч.

Глава дипломатії ЄС також анонсувала роботу над 16-м пакетом санкцій проти Росії та висловила готовність розглянути використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Вона підкреслила, що Європа здатна зробити більше для перемоги України в війні, оскільки економіка ЄС у 17 разів більше за російську.

Висока представниця вважає, що ЄС має продемонструвати Путіну його поразку і зупинити агресора до того, як він наважиться атакувати інші країни.

"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", — сказала Каллас.

Раніше голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що санкції проти Росії не мають бути скасовані, незважаючи на опір з боку Угорщини.

Також ми писали, що ЄС може впровадити санкцій на імпорт російського алюмінію.

фінансова допомога військова допомога військові ЄС війна в Україні Кая Каллас

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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