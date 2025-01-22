Победа Украины в войне — Кайя Каллас объяснила, что может помочь одолеть Россию

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас. Фото: скриншот

Поддержка Украины со стороны Европейского Союза может стать одним из главных факторов в победе над Россией. Речь идет о финансовой помощи, санкциях, оружии и подготовке солдат.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас на ежегодной конференции оборонного агентства ЕС в среду, 22 января.

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По словам Каллас, уже было выделено 134 миллиарда евро на поддержку Украины, из которых 50 миллиардов пошли на вооружение. До конца января количество украинских военных, подготовленных странами ЕС, достигнет 75 тысяч.

Глава дипломатии ЕС также анонсировала работу над 16-м пакетом санкций против России и выразила готовность рассмотреть использование замороженных российских активов для помощи Украине. Она подчеркнула, что Европа способна сделать больше для победы Украины в войне, поскольку экономика ЕС в 17 раз больше российской.

Высокая представительница считает, что ЕС должен продемонстрировать Путину его поражение и остановить агрессора до того, как он осмелится атаковать другие страны.

"Нет абсолютно никаких сомнений, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью они могут выиграть войну", — сказала Каллас.

Ранее глава внешней политики ЕС Кайя Каллас заявила, что санкции против России не должны быть отменены, несмотря на сопротивление со стороны Венгрии.

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