Зустріч Зеленського з Трампом — Єрмак розповів про переговори

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: скриншот

Україна встановила контакти з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Зараз працюють над зустріччю двох лідерів країн.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець у середу, 22 січня.

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Як зазначив керівник ОП, дата ймовірного візиту представника адміністрації Трампа по Україні Кіта Келога до Києва наразі невідома. Однак, як припустив дипломат, можливо, українська делегація поїде у Штати раніше.

"Головне не місце, а щоб ці зустрічі відбулись якомога скоріше. Головною метою є зустріч двох президентів", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що готується зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Разом з тим, президент наголосив, що спершу відбудуться переговори між представниками країн.

Майбутню зустріч анонсував й міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він додав, що зараз встановлюють контакти з командою Дональда Трампа, яка прийшла до влади у США.