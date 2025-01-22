Встреча Зеленского с Трампом — Ермак рассказал о переговорах

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: скриншот

Украина установила контакты с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Сейчас работают над встречей лидеров двух стран.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец в среду, 22 января.

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Как отметил руководитель ОП, дата вероятного визита представителя администрации Трампа по Украине Кита Келлога в Киев пока неизвестна. Однако, как предположил дипломат, возможно, украинская делегация поедет в Штаты раньше.

"Главное не место, а чтобы эти встречи состоялись как можно скорее. Главной целью является встреча двух президентов", — отметил Ермак.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что готовится встреча с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем, президент подчеркнул, что сначала состоятся переговоры между представителями стран.

Предстоящую встречу анонсировал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он добавил, что сейчас устанавливают контакты с командой Дональда Трампа, которая пришла к власти в США.