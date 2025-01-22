Зеленский ответил, ожидает ли Украина помощи США при Трампе от Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Дональд Трамп официально стал новым президентом Соединенных Штатов Америки. Многих волнует тот факт, не повлияет ли это на помощь Украине. Свой комментарий по этому поводу дал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 22 января.

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Глава государства кратко ответил на вопрос о том, ожидает ли Украина дальнейшей помощи от США после прихода к власти Дональда Трампа.

"Пока что все идет, как идет", — сказал Владимир Зеленский.

Когда украинский лидер отъезжал из Украинского дома на Форуме в Давосе, толпа скандировала "Слава Украине". Президент поблагодарил присутствующих за поддержку.

Напомним, Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом. Такое заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он заверил, что это должно произойти как можно быстрее.

Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что сначала представители команд обеих сторон должны провести переговоры. Уже после этого состоится встреча двух президентов.