Зеленский в Давосе встретился с президентом Аргентины — детали

Украинская делегация встретилась с аргентинскими коллегами. Фото: Офис Президента

Сегодня, 22 января, в Украинском доме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Аргентины Хавьером Милеем. Во время встречи обсудили сотрудничество для приближения справедливого и прочного мира.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку, которую Аргентина оказывает Украине для борьбы с Россией. Президент также отметил, что Хавьер Милей очень ожидаемый гость в Украине.

"Я приглашаю вас познакомиться с украинским народом, они вас очень любят. Хочу, чтобы вы увидели собственными глазами, как украинцы борются и что они переживают во время этой войны. И очень хочу, чтобы украинцы почувствовали, как вы их уважаете", — отметил Зеленский.

В ходе встречи речь шла и о развитии партнерства с новой администрацией США. Кроме того, обсудили развитие сотрудничества в торгово-экономической сфере и договорились о следующих контактах на высшем уровне.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Украинский дом в Давосе вечером, 22 января. Политик присоединился к Всемирному экономическому форуму.

Туда же прибыл и глава Украины Владимир Зеленский. Визит украинского президента привлек немалое внимание прессы. Когда же Зеленский покидал Украинский дом в Давосе, присутствующие скандировали "Слава Украине".

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что визит в Давос был продуктивным. Подробностей дипломат не сообщал, но подчеркнул, что Владимир Зеленский имел ряд важных разговоров.