Україна
Зеленський розкрив прем'єру Норвегії плани щодо перемовин в ОАЕ

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 22:19
Зеленський поговорив із Йонаса Гаром Стьоре 22 січня — деталі
термінова новина

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре ввечері в четвер, 22 січня. Політики обговорили зустріч українського лідера з американським — Дональдом Трампом, а також обмінялися очікуваннями щодо тристоронніх переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це Володимир Зеленський повідомляє в Telegram.

"Говорив із Йонасом, Прем’єр-міністром Норвегії. Дуже ціную наш обмін думками. Поінформував про зустріч із Президентом Трампом і про наші дипломатичні плани. Зустрічі, робота над документами. Зараз наша команда прямує в Емірати для зустрічей як з американською, так і з російською сторонами. Очікуємо, як це пройде, і будемо визначатися з наступними кроками", — зазначив президент.

Він додав, що також у розмові торкнулися підсумків форуму в Давосі. Зеленський наголосив, що "точно маємо стати сильнішими та більше працювати разом – усі у Європі".

"Звісно, обговорили ситуацію в Україні та наші потреби в захисті людей. Дякую Норвегії за всю підтримку, і особливо підтримку енергетичну!" — додав Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
