Зеленский поговорил с Йонасом Гаром Стьоре 22 января - детали

срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре вечером в четверг, 22 января. Политики обсудили встречу украинского лидера с американским - Дональдом Трампом, а также обменялись ожиданиями относительно трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом Владимир Зеленский сообщает в Telegram.

"Говорил с Йонасом, Премьер-министром Норвегии. Очень ценю наш обмен мнениями, проинформировал о встрече с Президентом Трампом и о наших дипломатических планах. Встречи, работа над документами. Сейчас наша команда направляется в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет, и будем определяться со следующими шагами",- отметил президент.

Он добавил, что также в разговоре коснулись итогов форума в Давосе. Зеленский отметил, что "точно должны стать сильнее и больше работать вместе - все в Европе".

"Конечно, обсудили ситуацию в Украине и наши потребности в защите людей. Спасибо Норвегии за всю поддержку, и особенно поддержку энергетическую! " - добавил Зеленский.

