Владимир Зеленский встретился с Ги Пармеленом — что известно

Зеленский встретился с президентом Швейцарии — детали
Дата публикации 22 января 2026 19:45
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Давос встретился со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Главы государства обсудили ситуацию в Украине на фоне российских атак по критический инфраструктуре и возможный вклад Швейцарии в энергетическую поддержку, а также дипломатическую работу для достижения мира.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в четверг, 22 января.
Новость дополняется...
