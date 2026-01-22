Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Швейцарии — детали

Зеленский встретился с президентом Швейцарии — детали

Дата публикации 22 января 2026 19:45
Владимир Зеленский встретился с Ги Пармеленом — что известно
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Давос встретился со швейцарским лидером Ги Пармеленом. Главы государства обсудили ситуацию в Украине на фоне российских атак по критический инфраструктуре и возможный вклад Швейцарии в энергетическую поддержку, а также дипломатическую работу для достижения мира.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в четверг, 22 января.

Новость дополняется...

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
