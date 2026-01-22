Володимир Зеленський зустрівся з Гі Пармеленом — що відомо

Зеленський зустрівся з президентом Швейцарії — деталі
Дата публікації: 22 січня 2026 19:45
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Давосу зустрівся зі швейцарським лідером Гі Пармеленом. Глави держави обговорили ситуацію в Україні на тлі російських атак по критичний інфраструктурі та можливий внесок Швейцарії в енергетичну підтримку, а також дипломатичну роботу для досягенення миру.
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у четвер, 22 січня.
