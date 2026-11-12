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Зеленський повідомив про обмеження швидкості Starshield

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12 листопада 2026 11:12
Збої у Starshield: швидкість зв'язку впала до 161 км/год REUTERS
Військовослужбовці ЗСУ розгортають Starlink. Фото: REUTERS

Російські реактивні дрони знову досягають своїх цілей через проблеми з американським супутниковим зв'язком та падінням швидкості передачі даних. Збої у системі Starshield напряму вплинули на боєздатність українських підрозділів. За інформацією Володимира Зеленського, через технічні перешкоди наші військові перехоплювачі банально не встигають вчасно ліквідовувати ворожі безпілотники, і тому вже зафіксовано нові влучання.

Новина доповнюється...

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Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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