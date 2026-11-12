Військовослужбовці ЗСУ розгортають Starlink. Фото: REUTERS

Російські реактивні дрони знову досягають своїх цілей через проблеми з американським супутниковим зв'язком та падінням швидкості передачі даних. Збої у системі Starshield напряму вплинули на боєздатність українських підрозділів. За інформацією Володимира Зеленського, через технічні перешкоди наші військові перехоплювачі банально не встигають вчасно ліквідовувати ворожі безпілотники, і тому вже зафіксовано нові влучання.

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