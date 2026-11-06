Українські військовослужбовці. Фото: Reuters

Україна хоче завчасно домовитися зі США про подальший доступ до військової супутникової мережі Starshield. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік під час зустрічі з представниками Defense Writers Group. Він наголосив, що підготовка нової угоди потребує часу, тому Київ уже зараз прагне визначити, чи зможе й надалі користуватися мережею та на яких умовах. Водночас українська сторона досі не отримала пояснень щодо обмежень роботи Starshield, які виникли минулого місяця.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Реклама

Україна хоче домовитися про новий контракт на Starshield

За словами Дениса Сєніка, чинна угода зі США завершиться в середині 2027 року. Він пояснив, що переговори про новий контракт потрібно розпочинати завчасно.

"Ми хочемо мати чітке розуміння, чи можемо продовжити користуватися мережею і якими будуть умови", — сказав Сєнік.

Українська сторона зацікавлена в тому, щоб з'ясувати подальші умови доступу до Starshield та можливість продовження співпраці.

Читайте також:

Обмеження Starshield ускладнили роботу українських військових

Питання доступу до супутникової мережі загострилося минулого місяця. Тоді українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями швидкості Starshield. Це ускладнило перехоплення російських ударних дронів. Також через проблеми зі зв'язком довелося скасувати частину військових операцій.

Київ намагався з'ясувати причини обмежень. Україна зверталася до Пентагону, Білого дому та компанії SpaceX, яка надає військовий сервіс Starshield уряду США. Однак жодна зі сторін не пояснила, що саме сталося.

Ілон Маск, який очолює SpaceX, раніше заявляв, що Starshield перебуває під контролем уряду США.

Зеленський висловився про роль SpaceX у війні

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував роботу SpaceX. В інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ZDF у середу, 4 листопада, він подякував компанії за супутниковий зв'язок, але водночас розкритикував позицію її керівника Ілона Маска щодо війни.

"Ми вдячні SpaceX за те, що вона забезпечує нас зв'язком. На початку війни це дуже допомогло", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні українські військові фіксували перебої у роботі терміналів Starlink та Starshield під час руху. Зв'язок зникав при досягненні швидкості 161 км/год.

Також Новини.LIVE писали, що Генеральний інспектор Міністерства оборони США відмовився розслідувати причини обмеження швидкості Starlink, яке завадило українським військовим протидіяти російським ударним дронам. Запит американських законодавців перенаправили до Повітряних сил США. Це викликало занепокоєння щодо можливого впливу Ілона Маска на рішення Пентагону.