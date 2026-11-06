Украинские военнослужащие. Фото: Reuters

Украина хочет заранее договориться с США о дальнейшем доступе к военной спутниковой сети Starshield. Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник во время встречи с представителями Defense Writers Group. Он подчеркнул, что подготовка нового соглашения требует времени, поэтому Киев уже сейчас стремится определить, сможет ли он и в дальнейшем пользоваться сетью и на каких условиях. В то же время украинская сторона до сих пор не получила разъяснений относительно ограничений работы Starshield, возникших в прошлом месяце.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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Украина хочет договориться о новом контракте на Starshield

По словам Дениса Сеника, действующее соглашение с США истечет в середине 2027 года. Он пояснил, что переговоры о новом контракте нужно начинать заранее.

"Мы хотим четко понимать, сможем ли мы продолжить пользоваться сетью и какими будут условия", — сказал Сеник.

Украинская сторона заинтересована в том, чтобы выяснить дальнейшие условия доступа к Starshield и возможность продолжения сотрудничества.

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Ограничения Starshield затруднили работу украинских военных

Вопрос доступа к спутниковой сети обострился в прошлом месяце. Тогда украинские военные столкнулись с внезапными ограничениями скорости Starshield. Это затруднило перехват российских ударных дронов. Также из-за проблем со связью пришлось отменить часть военных операций.

Киев пытался выяснить причины ограничений. Украина обращалась в Пентагон, Белый дом и компанию SpaceX, которая предоставляет военный сервис Starshield правительству США. Однако ни одна из сторон не объяснила, что именно произошло.

Илон Маск, возглавляющий SpaceX, ранее заявлял, что Starshield находится под контролем правительства США.

Зеленский высказался о роли SpaceX в войне

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал работу SpaceX. В интервью немецкому общественному вещателю ZDF в среду, 4 ноября, он поблагодарил компанию за спутниковую связь, но в то же время раскритиковал позицию ее руководителя Илона Маска по поводу войны.

"Мы благодарны SpaceX за то, что она обеспечивает нас связью. В начале войны это очень помогло", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре украинские военные фиксировали перебои в работе терминалов Starlink и Starshield во время движения. Связь пропадала при достижении скорости 161 км/ч.

Также Новини.LIVE писали, что генеральный инспектор Министерства обороны США отказался расследовать причины ограничения скорости Starlink, которое помешало украинским военным противодействовать российским ударным дронам. Запрос американских законодателей был перенаправлен в Военно-воздушные силы США. Это вызвало обеспокоенность по поводу возможного влияния Илона Маска на решение Пентагона.