Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Глава государства Владимир Зеленский раскритиковал публичные заявления Илона Маска о российских потерях, признавшись, что не всегда может отличить его шутки от серьезных высказываний. Президент поблагодарил компанию SpaceX за спутники Starlink, однако подчеркнул, что категорически не одобряет позицию миллиардера по поводу войны.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ZDF, передает Новини.LIVE.

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Отношение Владимира Зеленского к заявлениям миллиардера Илона Маска

Украинский лидер признался, что ему сложно распознать истинный тон высказываний основателя компании SpaceX. Владимир Зеленский прокомментировал публичное поведение Илона Маска. По словам главы государства, он часто не может понять, действительно ли бизнесмен говорит серьезные вещи или просто иронизирует на болезненные темы.

"Я не знаю, когда он говорит серьёзно, а когда шутит. Для меня это слишком серьёзно. Слишком серьёзно", — рассказал президент, добавив, что в целом сам он "очень хорошо понимает шутки".

Особое возмущение вызывают размышления американского миллиардера о потерях оккупационной армии. Глава государства подчеркнул, что украинская сторона категорически не согласна с таким видением ситуации и общим отношением бизнесмена к военной агрессии РФ.

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"Конечно, нам не нравится его широко известная позиция по поводу этой войны. Когда он думает о том, как Россия теряет солдат, да, они — агрессоры. Да благословит их Бог, чтобы они теряли солдат на чужой территории, а не на своей", — заявил политик.

Он пояснил, что если бы врага не остановили, российские войска могли бы полностью оккупировать Украину, после чего продолжили бы своё наступление дальше на территорию Европы.

"И именно поэтому я не знаю, серьезно он или нет, когда шутит", — подытожил свои впечатления Зеленский.

Несмотря на явные разногласия во взглядах на геополитику, Украина высоко ценит технологическую помощь от компании Маска. Президент подчеркнул, что оборудование для спутниковой связи сыграло чрезвычайно важную роль с первых дней полномасштабного вторжения.

"Когда он говорит о Starlink, да, мы благодарны SpaceX за то, что они могут предоставлять нам эту связь. Это было очень полезно с самого начала войны. Но мы не можем, то есть, мы должны быть очень четкими", — отметил Владимир Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что Илон Маск нередко оказывается в центре внимания из-за скандальных и неоднозначных заявлений. Так, недавно Илон Маск публично призвал к сочувствию к российским срочникам, участвующим в войне против Украины. Миллиардер назвал их заложниками ситуации, лишенными права выбора, которые якобы вынуждены воевать и массово гибнуть от ударов дронов. Кроме того, бизнесмен поддержал призывы к отставке президента Владимира Зеленского.

Также основатель SpaceX и Tesla отреагировал на поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США. После убедительной победы демократов в большинстве ключевых штатов Маск опубликовал серию комментариев, в которых высказался об изменении баланса сил в американском парламенте.