Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Глава держави Володимир Зеленський розкритикував публічні заяви Ілона Маска про російські втрати, зізнавшись, що не завжди відрізняє його жарти від серйозних думок. Президент подякував компанії SpaceX за супутники Starlink, проте наголосив, що категорично не схвалює позицію мільярдера щодо війни.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю ZDF, передає Новини.LIVE.

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Ставлення Володимира Зеленського до заяв мільярдера Ілона Маска

Український лідер зізнався, що йому складно розпізнавати справжній тон висловлювань засновника компанії SpaceX. Володимир Зеленський прокоментував публічну поведінку Ілона Маска. За словами глави держави, він часто не може збагнути, чи дійсно бізнесмен говорить серйозні речі, чи просто іронізує на болючі теми.

"Я не знаю, коли він говорить серйозно, а коли жартує. Для мене це занадто серйозно. Занадто серйозно", — розповів президент, додавши, що загалом сам він "дуже добре розуміє жарти".

Особливе обурення викликають розмірковування американського мільярдера стосовно втрат окупаційної армії. Глава держави підкреслив, що українська сторона категорично не погоджується з таким баченням ситуації та загальним ставленням бізнесмена до військової агресії РФ.

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"Звісно, нам не подобається його популярна позиція щодо цієї війни. Коли він думає про те, як Росія втрачає солдатів, так, вони є агресорами. Хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів на чужій території, а не на своїй", — заявив політик.

Він пояснив, що якби ворога не зупинили, російські війська могли б повністю окупувати Україну, після чого продовжили б свій наступ далі на територію Європи.

"І саме тому я не знаю, серйозно він чи ні, коли жартує", — підсумував свої враження Зеленський.

Попри відверті розбіжності у поглядах на геополітику,Україна високо оцінює технологічну допомогу від компанії Маска. Президент наголосив, що обладнання для супутникового зв'язку відіграло надзвичайно важливу роль з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Коли він говорить про Starlink, так, ми вдячні SpaceX за те, що вони можуть надавати нам цей зв'язок. Це було дуже корисно з самого початку війни. Але ми не можемо, тобто, ми маємо бути дуже чіткими", — зазначив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що Ілон Маск нерідко опиняється в центрі уваги через скандальні та неоднозначні заяви. Так нещодавно Ілон Маск публічно закликав до співчуття до російських строковиків, які беруть участь у війні проти України. Мільярдер назвав їх заручниками ситуації без права вибору, які нібито змушені воювати та масово гинути від ударів дронів. Окрім того, бізнесмен підтримав заклики щодо відставки президента Володимира Зеленського.

Також засновник SpaceX і Tesla відреагував на поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу США. Після переконливої перемоги демократів у більшості ключових штатів Маск опублікував серію коментарів, у яких висловився щодо зміни балансу сил в американському парламенті.