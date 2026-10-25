Власник SpaceX Ілон Маск закликав співчувати російським призовникам, які воюють проти України, та заявив, що вони нібито не мають іншого вибору, окрім як воювати й гинути від ударів безпілотників. Також він підтримав заклик до відходу президента Володимира Зеленського.

Про це Маск написав у соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що Маск заявив про російських військових

Маск відповів на допис користувача, який пояснював, що Starlink надають Україні, а подальші обмеження зв’язку пов’язані зі спробою зберегти людські життя.

Допис Ілона Маска. Фото: скриншот

"Нескінченні смерті українців і росіян мають припинитися. Будь ласка, співчувайте бідним російським призовникам. Ці хлопці не мають іншого вибору, окрім як воювати й гинути від ударів дронів", — написав Маск.

Що Маск сказав про Starlink і Зеленського

Протягом останньої доби Маск також підтримав заклик до відходу Володимира Зеленського. На допис зі словами "Зеленський має піти" він відповів: "Так".

Читайте також:

В іншій публікації Маск заявив, що без Starlink український фронт нібито одразу зазнав би краху, додавши, що це "не погроза".

Він звинуватив українських військових у порушенні правил користування сервісом через його застосування для ударів безпілотниками по наступальних цілях і стверджував, що цю можливість відключили минулого тижня.

Відповідальність за використання системи Starshield Маск поклав на уряд США. Також він назвав "кровожерливими розпалювачами війни" тих, кого в попередньому дописі описували як європейців і неоконсерваторів, які нібито прагнуть нескінченного продовження війни.

Радник президента Сергій Бескрестнов раніше заявляв, що Україна фізично не може використовувати Starlink для завдання далекобійних ударів по території Росії.

Як на заяви Маска відреагували у США

Конгресмен-республіканець Ден Креншоу розкритикував заяви Маска в коментарі Bloomberg. Він закликав дозволити Україні використовувати Starlink над територією Росії для знищення пускових установок балістичних ракет.

На думку Креншоу, такі дії є обороною, а не вбивством людей.

Раніше Новини.LIVE писали 25 жовтня, що Ілон Маск вважає використання Starlink для безпосередніх наступальних ударів ризикованим. На його думку, у відповідь противник може знищити супутники, а уламки спричинять ланцюгову реакцію та утворять небезпечне космічне сміття.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Маск 25 жовтня розкритикував підхід до мобілізації в Україні. Він заявив про нібито розрив між заможними представниками української еліти та звичайними громадянами, яких, за його словами, призивають до війська, а також звинуватив українську владу у відмиванні коштів.